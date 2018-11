Federaal Voedselagentschap FAVV roept met pcb's besmette eieren terug HR

13 november 2018

20u48

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) roept een lot eieren uit de handel en vraagt consumenten om ze terug te brengen naar de winkel. Bij een controle bleek dat bij de eieren de norm voor pcb's overschreden is.

Bij een routinemonstername van eieren in een bio-leghennenbedrijf is de pcb-norm overschreden. Deze eieren, met de code 0BE3133, worden van de markt gehaald. Dinsdag werden ze bij het bedrijf geblokkeerd. Consumenten die eieren van dit lot hebben, wordt gevraagd deze niet te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. Het desbetreffende lot werd in verschillende detailhandels in België verdeeld.

Uit de resultaten van de analyse van 12 november blijkt dat de norm voor pcb's (polychloorbifenyl) overschreden werd. Na de vaststelling van de contaminatie werden de eieren geblokkeerd. Er is ook een onderzoek gestart in het bedrijf om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. De eieren zijn momenteel ook bij de afnemers geblokkeerd. De winkels werden ook ingelicht, en de eieren worden uit de handel genomen.

Pcb's zijn persistente organische polluenten die in het milieu aanwezig zijn en schadelijk zijn voor de mens. Het FAVV houdt het risico op besmetting met pcb's in de voedselketen in de gaten. In 2017 heeft het FAVV 1.519 stalen genomen, waar 99,5 procent conform waren.