FAVV roept serviesset voor kinderen terug wegens gezondheidsrisico LH

11 juli 2019

14u47

Bron: Belga 1 Consument Het federaal voedselagentschap (FAVV) heeft de Bamboo-serviesset voor kinderen van het merk Babymoov teruggeroepen van bij de consument. De maatregel wordt genomen omdat er een overschrijding van de wettelijke limieten voor de migratie van melamine is vastgesteld, meldt FAVV.

Na een melding van het RASFF - een systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen - werd bij de serviesset de aanwezigheid van te hoge migratie van melamine aangetoond. Daardoor kan de melamine van het bestek of het bord in de voeding terechtkomen. Het FAVV vraagt daarom de producten niet te gebruiken en het terug te brengen naar het verkooppunt. De lijst is hier te vinden.



De terugroepingsactie heeft betrekking op de Bamboo-serviesset van Babymoov, met de referentiecodes A005510 en A005511. De set - die bestaat uit twee bordjes, een vork, een lepel en een kopje - werd tussen september 2018 en juni 2019 verkocht.