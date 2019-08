FAVV roept sepia-inktvis van merk Epic terug HL

16 augustus 2019

17u11

Bron: Belga 0 Consument Het Voedselagentschap roept sepia-inktvis van het merk Epic terug omdat de norm voor cadmium werd overschreden. Het FAVV vraagt om het product niet meer te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt.

Het gaat om het product "Sepia-inktvis, gereinigd, snelgevroren" van Epic, met een gewicht van 800 gram en verpakt in een transparante zak. De betrokken lotnummers zijn CF0110, CF08 en CF11 (invriesdatum 07/09/2018) en CF21, CF41 en CF61 (invriesdatum 06/09/2018). De inktvis werd verdeeld door Hottlet Frozen Food in Kontich.

Naar aanleiding van een controle van het FAVV is aangetoond dat de norm voor cadmium werd overschreden, klinkt het. Aan de consumenten wordt gevraagd om de inktvis niet meer te consumeren en hem terug te brengen naar het verkooppunt.

Voor bijkomende informatie kan men contact opnemen met het meldpunt voor de consument via het nummer 0800 13 550 of via meldpunt@favv.be.