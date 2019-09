FAVV roept gefrituurde uien terug wegens mogelijke aanwezigheid van metalen stukjes PVZ

14 september 2019

14u26

Bron: PRPRO 0 Consument Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) roept gebakken uien terug die stukken metaal kunnen bevatten. Dat meldt het FAVV vandaag.

Het FAVV heeft via het Europese waarschuwingssysteem "RASFF" van zijn Nederlandse tegenhanger NVWA officiële informatie ontvangen dat voorverpakte gebakken uien stukken metaal kunnen bevatten en dat een deel van deze producten in België in verschillende verkooppunten en aan verschillende cateringbedrijven en frituren zijn verdeeld.

Het Voedselagentschap is een onderzoek gestart en vraagt de betrokken Belgische bedrijven om ervoor te zorgen dat ze deze producten niet verkopen noch gebruiken, en ze, indien nodig uit de verkoop te nemen en de consumenten lokaal te informeren via affiches in de winkelrekken. Het FAVV roept deze producten terug bij de consumenten en informeert de betrokken consument ze niet te consumeren.

Merken

Het gaat om gefrituurde uien van het merk Trader Joe's, met vervaldata 20-21-22/05/2020 en een gewicht van 200g. Daarnaast gaat het om gefrituurde uien van het merk Oriental Group met vervaldatum 27/03/2020 van 500g. Voorts is er het merk Lucullus met vervaldatum 02/06/2020 van 500g. Ook is er het merk Go-tan met vervaldatum 7/02/2020 en 11/02/2020 met een gewicht van 500g en 1200g. Ten slotte zijn er de gefrituurde uien van het merk Bicky met vervaldatum 03/06/2020 en een gewicht van 500g.