FAVV haalt gojibessen en serviesset uit de rekken TT

03 oktober 2018

19u26

Bron: Belga 0 Consument Het federaal voedselagentschap FAVV haalt gojibessen van verschillende merken uit de rekken. Reden is de overschrijding van de norm voor nicotine. Het product met grote hoeveelheden nuttigen zou op langere termijn een risico kunnen betekenen voor de gezondheid. Ook een serviesset voor kinderen is uit de winkelrekken gehaald.

Het gaat om gojibessen van de merken 2bio (125 gr), biofresh (2,5 kg) en Horizon (75 gr en 175 gr) in foliezakken en papieren zakken.

Bij het merk 2Bio zijn de volgende lotnummers niet in orde: 12269-088, 12269-089, 12269-090, 12269-091, 12269-092, 12269-093 en 12269-094. Bij Biofresh zijn dat 20180731/001, 20180531/001, 20180417/001, 20180328/001 en 20180123/001.

Voor Horizon gaat het om gojibessen met houdbaarheidsdatum tot 1/1/2018 en 30/09/2018.

Serviesset voor kinderen

Ook een serviesset voor kinderen van het merk Bloomingville wordt uit de winkelrekken gehaald, zo deelt het FAVV mee. Die maatregel wordt genomen omdat er melamine in de voeding kan terechtkomen.

Na een melding van het RASFF - een systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen - werd aangetoond dat de serviesset een te hoog gehalte aan melamine bevat. Daardoor kan de melamine van het bestek of het bord in de voeding terechtkomen. FAVV heeft daarop besloten om het product uit de verkoop te halen en terug te roepen van bij de consument.

Concreet gaat het om de Bloomingville-producten met de EAN-codes 12087175238221 en 5711173176922. Het servies werd sinds mei verkocht bij Babyluff in Schilde, Futur conceptstore in Ekeren, Blender 02 in Brussel en Decovert in Knokke.

Het federaal voedselagentschap vraagt om het product niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel.

Voor bijkomende informatie kon contact worden opgenomen met het meldpunt van het FAVV via 0800/13.550 of meldpunt@favv.be.