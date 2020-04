Fan van flitsbetalingen, maar let op de kostprijs Kurt Deman

28 april 2020

10u30

Bron: spaargids.be 1 Sparen Instantoverschrijvingen, ook wel flitsbetalingen genoemd, zijn ontzettend populair aan het worden. Amper een jaar na de lancering gebeurt 1 op de 7 overschrijvingen al instant. Maar hoe aangenaam het ook is dat de verwerking van overschrijvingen direct gebeurt, bij sommige banken moet u wel betalen voor die dienstverlening. Instantoverschrijvingen, ook wel flitsbetalingen genoemd, zijn ontzettend populair aan het worden. Amper een jaar na de lancering gebeurt 1 op de 7 overschrijvingen al instant. Maar hoe aangenaam het ook is dat de verwerking van overschrijvingen direct gebeurt, bij sommige banken moet u wel betalen voor die dienstverlening. Spaargids.be ging op onderzoek.

De verwerking van een klassieke overschrijving laat soms enkele dagen op zich wachten. In veel gevallen kan het volgens bankenkoepel Febelfin handig zijn de transactie sneller uit te voeren: van het betalen van een factuur om boetes voor laattijdige betaling te vermijden, over het delen van de restaurantrekening onder vrienden, tot een aankoop op de rommelmarkt.

479,23 euro per transactie

Bij een instantoverschrijving verschijnt het geld binnen enkele seconden op uw rekening, ook al heeft de opdrachtgever een rekening bij een andere bank. De betalingen zijn bovendien de klok rond mogelijk, ook op feestdagen en in het weekend, via de smartphone, tablet of computer. Zowel kleine als grotere bedragen komen in aanmerking voor een instantoverschrijving. Uw bank kan wel een limiet instellen, zoals ze dat bijvoorbeeld ook doet voor daglimieten in de app voor mobiel bankieren. Na één jaar staat de teller al op 75 miljoen instantoverschrijvingen. Het gemiddelde bedrag per instantoverschrijving bedraagt 479,23 euro.

Welke banken bieden het aan?

Meer dan negentig procent van de Belgische zichtrekeningen kan een instantoverschrijving ontvangen. Het kan bij volgende banken: Argenta, Bank de Kremer, Bank J. Van Breda & C°, Bank Nagelmackers, Belfius Bank, Beobank, BNP Paribas Fortis, bpost bank, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING België, KBC Bank, KBC Brussels en vdk bank. Of u bij die banken zelf instantoverschrijvingen kunt uitvoeren, verschilt van bank tot bank. Dit jaar haken bovendien nog meer banken hun wagonnetje aan.

Van 0 tot 6,05 euro per overschrijving

De supersnelle overschrijving is niet bij elke bank gratis. Bij sommige financiële instellingen gebeurt ze kosteloos voor klanten met een betalende zichtrekening of geldt er een prijsverschil tussen bedrijven en particulieren. Ter illustratie: bij Belfius betaalt u 1,25 euro per transactie, bij ING is de instantoverschrijving gratis voor overschrijvingen via Home Bank of Smart Banking. Via het Business Bank en Telelink Online platform betaalt de klant 6,05 euro.

Febelfin verwacht dat we vanaf eind dit jaar ook meer en meer instantoverschrijvingen naar en vanuit de rest van Europa kunnen uitvoeren.



