Extra koelruimte nodig nu we altijd thuis koken? “Vanaf 500 euro heb je al een zuinige frigo”

Vrijstaand model of inbouwkoelkast? Eentje met vriezer of zonder? En welke slimme koelkastfuncties zijn hun geld waard? Wie een nieuwe koelkast wil, moet zichzelf eerst een heleboel vragen stellen. “Belangrijk is dat je eerst goed praktisch nadenkt”, geeft Tina N’goy, Project Officer Home & Mobility bij Test Aankoop, aan. “Waar zal de koelkast komen te staan? Tot welke hoogte kan hij reiken? Wil je een inbouwtoestel of een vrijstaand model? Het zijn slechts enkele parameters om van te vertrekken.”

“Voor een inbouwkoelkast is voldoende luchtcirculatie rondom het toestel noodzakelijk. Een vrijstaand model heeft aan enkele centimeters voor luchtcirculatie voldoende. Omdat een koelkast een groot energieverbruik heeft, is het belangrijk dat er een stopcontact vlakbij is. Aansluiten op een stekkerdoos is geen goed idee.”

‘Slimme’ koelkasten om aan een smartphone te koppelen, zijn hun meerprijs

niet waard Tina N’goy

De meeste koelkasten kunnen in ruimtes met een temperatuur tussen 10°C tot 25°C geplaatst worden. Ook in de kelder, berging of garage kan het dus. “Al is het wel niet aangeraden om in een vrijstaande garage tijdens de wintermaanden een koelkast te zetten. Te koude temperaturen doen een koelkast geen goed”, zegt Tina N’goy.

In België is het populair om koel-vriescombinaties te nemen. Bij die combinatie zit het koeldeel boven en het vriesdeel onder. Tina N’goy: “Het is handig als die twee delen een eigen thermostaat hebben zodat je de temperatuur van elk deel apart kan instellen. Voor mensen met rugproblemen is het echter geen ideale combinatie.”

No Frost

“Daarnaast is het ook belangrijk om na te gaan wat de meest comfortabele indeling voor jou is, welke producten je er wil in opbergen, welk volume nodig is, welke functies een pluspunt voor je zijn... Zeker het volume is een belangrijke parameter om op voorhand te bepalen. Een koelkast die leeg of maar weinig gevuld is, zorgt voor heel wat energieverlies. Hetzelfde gebeurt als de koelkastdeur al te vaak lang open blijft staan. Let er dus op dat de koelkast zo kan ingedeeld worden dat je snel je meest gebruikte producten kan nemen. Belangrijk is ook dat de koelkastdeur voldoende ver geopend kan worden om alle laden eruit te kunnen halen.”

Wie een koelkast ouder dan vijftien jaar heeft, koopt beter een nieuw model, zelfs al werkt de oude nog. In energieverbruik maakt dat een gigantisch verschil Tina N’goy

“Qua functies is ‘No Frost’ interessant: die zorgt ervoor dat er in de koelkast geen condens is en in de vriezer geen ijsaanslag ontstaat. Vooral ijsaanslag is geen goede zaak, want dat zorgt voor energieverlies. Mooi meegenomen is natuurlijk dat het onderhoud daardoor beperkt is omdat je geen ijs hoeft te verwijderen of niet hoeft te ontdooien. Slimme koelkasten die gekoppeld kunnen worden aan je smartphone — om bijvoorbeeld de inhoud van je koelkast op afstand te zien, de wijn sneller te doen koelen of een alarmsignaal te ontvangen als de deur niet gesloten is — zijn hun meerprijs niet waard.”

Energielabel

Wie dit voor zichzelf allemaal heeft bepaald, zal het echter nog steeds moeilijk hebben om een keuze te maken. Tina N’Goy: “Wat ook heel belangrijk is, is het energielabel. Minimum A++ is aanbevolen. Een koelkast met dat energielabel is doorgaans duurder in aankoop dan eentje met een lager energielabel, maar je haalt het er qua energieverbruik wel weer uit. Een koelkast koop je voor jaren! Voor 500 à 600 euro kan je een zeer energiezuinige koelkast kopen. Wie eentje ouder dan vijftien jaar heeft, doet er trouwens ook goed aan om een nieuw model te kopen, zelfs al werkt de oude nog perfect. Qua energieverbruik maakt dat echt een gigantisch verschil.”

“Welk merk je kiest, is persoonlijk. Uit tests is gebleken dat alle merken degelijke, betrouwbare koelkasten op de markt brengen. Bekende merken als Miele, Bosch, Siemens, LG of Liebherr scoorden altijd heel goed. Maar ook nieuwe merken, zoals bijvoorbeeld Etna, hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding», zegt Tina N’Goy. «Van consumenten krijgen we ook maar weinig klachten binnen over koelkasten. De meeste apparaten die op de Belgische markt verkocht worden, gaan echt wel jarenlang zonder problemen mee.”

DE BESTE KOELKASTEN GETEST

Uit een panelonderzoek van de Nederlandse consumentenbond bij ruim 5.200 consumenten scoorde Samsung als merk het hoogst. In eigen onderzoek van ruim 200 verschillende koelkasten van zowel premiummerken als nieuwe spelers op de markt, staken er echter andere merken bovenuit. Dit zijn de beste van de vier categorieën.

• Beste vrijstaande koelkast met vriezer: LG GBB72PZEXN (899 euro)

Deze koel-vriescombinatie koelt én vriest erg goed. Daarnaast is ze ook nog eens heel erg energiezuinig. De koelkast werkt goed in zowel een warme omgeving als in een onverwarmde ruimte. Minpuntje is dat de bewaartijd van ingevroren producten bij een stroomstoring of andere vorm van stroomuitval niet zo geweldig is.

Koelvermogen: 9,6

Invriescapaciteit: 10

Energieverbruik: 10

Temperatuurstabiliteit: 9,6

• Beste inbouwkoelkast met vriezer: Siemens KI86SHD40 (1.069 euro)

Deze Siemens-koelkast is erg energiezuinig. Ook al is hij niet goedkoop, je bespaart op het energieverbruik. Daarnaast heeft hij een uitstekend koelvermogen, dat zelfs nog beter is met de supercoolfunctie. Grote hoeveelheden ineens invriezen duurt echter lang als de supervriesfunctie niet ingeschakeld is. Dit inbouwtoestel is niet geschikt voor koude omgevingen of onverwarmde ruimtes in huis.

Koelvermogen: 10

Invriescapaciteit: 7,4

Energieverbruik: 8,6

Temperatuurstabiliteit: 7,8

• Beste vrijstaande koelkast zonder vriezer: Liebherr TP 1760-22 (499 euro)

Dit vrijstaand tafelmodel heeft een uitstekend koelvermogen en is zuinig met energie. Handig is dat flessen zowel liggend als staand kunnen worden opgeborgen. Daarnaast kan deze koelkast zowel in koude als warme ruimtes geplaatst worden. Minpuntje is dat er geen of slecht werkende waarschuwingssignalen zijn.

Koelvermogen: 8,5

Energieverbruik: 7,7

Temperatuurstabiliteit: 9,7

• Beste inbouwkoelkast zonder vriezer: Siemens KI81RAD30 (749 euro)

Deze inbouwkoelkast brengt een grote lading ongekoelde boodschappen snel op koelkasttemperatuur. Handig is ook dat de zes plateaus in vier hoogtes verstelbaar zijn. Ook zijn er vele verstelmogelijkheden bij de deurrekken. Daarnaast is deze koelkast zeer energiezuinig én kan ze perfect in warme en koude omgevingen geplaatst worden.

Koelvermogen: 9,8

Energieverbruik: 10

Temperatuurstabiliteit: 10

Door de maatregelen tegen corona zitten we veel meer thuis dan normaal. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je allerlei tips van onze experten en journalisten zodat je deze periode met succes kan doorkomen.

Lees ook:

Huishoudapparaten getest: “Steel­stofzuiger van Dyson is goed, maar wie op z’n centen let, kiest beter voor Vax” (+)

Allesreinigers getest: dure producten maken niet beter schoon dan goedkope varianten (+)

Is diepvriesfruit even gezond als vers fruit? Voedingsexperte geeft advies en vergelijkt prijzen (+)