Ex-werknemer van onderaannemer Luminus: "Klanten beliegen moest"

21 december 2019

16u11

Bron: 7s7 6 Consument Energieleverancier Luminus zet in filialen van MediaMarkt opdringerige verkopers in die het consumentenbedrog niet schuwen, concludeerde Test-Aankoop eerder deze week. De consumentenorganisatie ontving daarover liefst 157 klachten. Een oud-verkoper die via onderaanneming Luminus-contracten aan de man bracht, bevestigt de praktijken aan onze Franstalige zustersite 7s7.be.

Luminus is de op een na grootste energieleverancier in ons land. Om nieuwe klanten te werven, schakelt het bedrijf verschillende onderaannemers in. Een van hen is SBS Group dat vooral in Franstalig België actief is en de stands in de MediaMarkt-filialen bemant. Pascal Quentin was voor SBS Group actief tot hij deze zomer aan de deur is gezet. Hij bevestigde aan ‘Sept sur Sept’ de haast verwerpelijke praktijken.

Quentin kreeg te horen dat nieuwe klanten beliegen moest, als zo nieuwe contracten konden worden afgesloten. Om het rekeningnummer van een geïnteresseerde te bekomen, gebruiken verkopers een smoes. De klantenwerver vraagt de persoon om zijn rekeningnummer door te geven voor een eventuele terugbetaling op het einde van het jaar, een voorwendsel. De betrokkene zet zo mee het licht op groen voor een betaling via domiciliëring, waardoor hij of zij nietsvermoedend klant werd.

Potentiële klanten krijgen steevast de hoogste prijzen van de concurrentie te horen die dan worden vergeleken met de laagste tarieven van Luminus, zonder rekening te houden met het lopende contract dat de klant in kwestie al lopen had.

Quentin met drie jaar ervaring op de teller, moest in augustus vertrekken bij SBS Group. Hij betwist het onstlag en verklaart aan 7s7 steeds eerlijk klanten te hebben geronseld. Het leidde ertoe dat hij een pak minder contracten afsloot dan collega’s die zich wel schuldig maakten aan consumentenmisleiding. Zijn ex-werkgever is volgens Quentin niet de enige onderaannemer die zulke bedenkelijke klantenwerving doet.

Quentin stelt dat een Luminus-vertegenwoordiger het bedrijf verschillende keren op de vingers tikte. Het dochterbedrijf van de EDF-groep (Eléctricité De France) publiceerde donderdag een persbericht waarin Luminus dergelijke praktijken ten stelligste veroordeelt. “Indien geverifieerd, zal het bedrijf “alle nodige maatregelen en sancties nemen tegen de verantwoordelijke verkooppartner(s)”, luidt het.