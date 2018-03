Ex-werkneemster getuigt over wantoestanden bij Veviba: "Als vlees slecht of rot was, moesten we het omdraaien" "Consument eet bedorven vlees zonder dat te beseffen" HA

09 maart 2018

13u17

Bron: RTL Info, RTBF 1619 Consument Een ex-werkneemster van het in opspraak gekomen vleesbedrijf Veviba in Bastenaken getuigt aan RTL Info hoe zij en haar collega's een oogje moesten dichtknijpen voor vlees van slechte kwaliteit, zodat het toch nog verkocht kon worden. Een ander personeelslid doet aan RTBF uit de doeken hoe hij etiketten van bestellingen moest vervangen, zodat de vervaldatum met een jaar werd verlengd.

"De consument eet bedorven vlees zonder dat te beseffen", zegt de ex-werkneemster, die anoniem wenst te blijven, aan RTL Info. "Als we vlees in handen kregen dat er niet goed uitzag, of zelfs rot was, moesten we het omdraaien, zodat de consument niet zou merken dat het vlees niet goed was. Of we moesten meer kruiden toevoegen, zodat kopers het slechte stuk vlees niet zouden zien." Volgens de vrouw maakte het personeel melding van de slechte kwaliteit, maar werd er niets ondernomen. "Wij weten wanneer vlees goed is of niet. We werken in de sector." Als een stuk vlees niet rood, maar blauw of grijs eruitzag, of slecht rook, wisten ze hoe laat het was. De vrouw en haar collega's konden daar naar eigen zeggen weinig tegen beginnen, omdat ze dan in de problemen zouden komen.

Ook een huidige werknemer van Viviba doet een boekje open over de wantoestanden. De man werkt sinds twee jaar bij de vestiging in Bastenaken en verwerkt er bestellingen voor landen in Oost-Europa en Afrika, meldt RTBF. "Het vlees is van die kwaliteit dat het niet verkocht zou mogen worden." Vlees dat ontdooid werd, omschrijft de werknemer als koeienmest: groen en stinkend. Volgens de man werd er maar een keer in de week schoongemaakt en zag hij vaak bebloed vlees op de grond liggen. "De hygiënische omstandigheden bij het bedrijf stellen niks voor." De man getuigt ook over gesjoemel met etiketten van ingevroren vlees. Zo verving hij naar eigen zeggen oude labels door nieuwe, waardoor de vervaldatum met een jaar werd verlengd.

Gisteren werd de erkenning van vleesbedrijf Veviba, dat deel uitmaakt van slachthuisgroep Verbist, ingetrokken. Na een huiszoeking bij de vestiging vorige week in Bastenaken bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde was met de regels omtrent voedselveiligheid. Delhaize en Colruyt zetten de samenwerking met de groep Verbist onmiddellijk stop.