Ex-medewerkster getuigt over wantoestanden bij vleesbedrijf Veviba: "Consument eet rot vlees zonder dat te beseffen" Redactie

09 maart 2018

13u17

Bron: RTL Info 353 Consument Een ex-medewerkster van het in opspraak gekomen vleesbedrijf Veviba getuigt aan RTL Info hoe zij en haar collega's een oogje dicht moesten knijpen voor vlees van slechte kwaliteit, zodat het toch nog verkocht kon worden. "De consument eet rot vlees zonder dat te beseffen", zegt de vrouw, die anoniem wenst te blijven.

"Als we vlees in handen kregen dat er niet goed uitzag, of zelfs rot was, moesten we het omdraaien, zodat de consument niet zou zien dat het eigenlijk geen goed vlees was. Of we moesten meer kruiden toevoegen, zodat kopers het slechte stuk vlees niet zouden zien." Volgens de ex-arbeidster maakte het personeel melding van de rotte stukken vlees, maar werd er niets aan gedaan, schrijft de Franstalige nieuwssite. "Wij zitten in de sector en weten wanneer vlees goed is of niet." Als een stuk vlees niet rood, maar blauw of grijs eruitzag, of slecht rook, wisten ze hoe laat het was. Maar de oud-medewerkster en haar collega's konden daar naar eigen zeggen weinig tegen beginnen, omdat ze dan in de problemen zouden komen.

Gisteren werd de erkenning van vleesbedrijf Veviba in Bastenaken ingetrokken. Na een huiszoeking vorige week bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde was met de regels op vlak van voedselveiligheid. Zo zou er geknoeid zijn met de vermelde invriesdatum van het vlees. Veviba maakt deel uit van de slachthuisgroep Verbist. Delhaize en Colruyt zetten de samenwerking met het bedrijf onmiddellijk stop.