Europese Commissie wil het beste maken van moeilijk zomerseizoen: grenscontroles geleidelijk opheffen, vouchers moeten aantrekkelijker worden dan terugbetaling TT

13 mei 2020

12u52

Bron: ANP 0 Consument De Europese Commissie moedigt de lidstaten aan om de algemene reisbeperkingen omzichtig en gefaseerd op te heffen wanneer de verspreiding van het coronavirus dat toelaat. Dat moet de burgers en de toeristische sector de kans bieden om het beste te maken van wat sowieso "een moeilijk zomerseizoen" wordt.

De Commissie presenteerde vanmiddag een batterij aanbevelingen aan de lidstaten die "mensen de kans moet bieden om welverdiende rust en ontspanning te nemen" en de toeristische sector zuurstof moet geven. Die sector, die 10 procent van de Europese economie vertegenwoordigt, is bijzonder hevig getroffen door de coronapandemie.

De reanimatie van het vrije verkeer in Europa is uiteraard nodig voor grensoverschrijdend toerisme. Een algemene opheffing van de grenscontroles acht de Commissie op dit moment niet realistisch, maar ze wil wel een gefaseerde en gecoördineerde opheffing tussen gebieden en landen die in een vergelijkbare epidemiologische fase zitten en de verspreiding van het virus onder controle hebben.

Daarnaast publiceerde de Commissie richtsnoeren voor veilig passagiersvervoer en criteria voor gezondheidsprotocollen voor hotels en andere toeristische accomodaties. Daarbij beklemtoont de Commissie onder meer het belang van de aanwezigheid van voldoende zorgcapaciteit en het belang van testcapaciteit en contact tracing, onder meer via apps die burgers ook in andere landen waarschuwt dat ze mogelijk met een besmette persoon in contact zijn geweest.

Om de liquiditeitsproblemen in de sector tegemoet te komen, breekt de Commissie ook een lans voor vouchers. De Europese regel blijft dat klanten terugbetaling voor geannuleerde vervoerstickets en pakketreizen moeten kunnen vragen, maar de Commissie wil vouchers tot een aantrekkelijk alternatief maken.

