Europese Commissie gaat optreden tegen lidstaten die reisvouchers verplichten: "Terugbetaling is jouw recht als consument"

13 mei 2020

15u09

De Europese Commissie gaat optreden tegen lidstaten die burgers niet de mogelijkheid laten om terugbetaling te eisen voor geannuleerde reizen. Dat heeft eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager laten verstaan. Tegelijkertijd wil de Commissie het gebruik van vouchers wel aanmoedigen.



Dankzij de Europese wetgeving hebben reizigers het recht om terugbetaling te eisen wanneer hun vlucht, treinrit of pakketreis geannuleerd wordt. Van dat principe gaat de Commissie ook in coronatijden niet afwijken, zo maakte Vestager duidelijk op een persconferentie. “Dit is jouw recht als consument, punt aan de lijn.”

Vestager kondigde aan dat de Commissie brieven gaat sturen naar alle lidstaten die “dit fundamentele principe” met de voeten treden. Het moge dus duidelijk zijn: vervoersbedrijven en reisondernemingen mogen niet enkel vouchers als compensatie aanbieden. “We verwachten dat deze lidstaten (waaronder ook België; nvdr) dit meteen corrigeren. Zo niet zullen verdere stappen volgen”, zei Vestager.



Eurocommissaris voor Transport Adina Valean voegde er nog aan toe dat de Commissie alle 27 lidstaten eerst gaat aanschrijven. Pas in een latere fase zouden er juridische stappen gezet worden tegen lidstaten die een terugbetaling onmogelijk maken.

Liquiditeitsprobleem

Tegelijkertijd is de Commissie zich uiteraard bewust van de liquiditeitsproblemen in de sector en beseft ze dat de volledige terugbetaling van alle geannuleerde vluchten en reizen tot grote cashproblemen in de sector zou leiden. Daarom wil ze vouchers als aantrekkelijker alternatief in de markt zetten.

Dat kan onder meer door de houders van vouchers te beschermen tegen een eventuele insolvabiliteit van de ondernemingen. Vouchers zouden ook minstens twaalf maanden geldig moeten blijven en nadien moet de consument alsnog voor een terugbetaling kunnen kiezen.

Extra zuurstof

In België liet minister van Economie Nathalie Muylle de reisagentschappen in eerste instantie toe om een voucher uit te reiken in plaats van terugbetaling. Dat moest de bedrijven extra zuurstof geven om de liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden. Na enkele eerste waarschuwingen van de Commissie werd het systeem aangepast: de operatoren kregen twaalf maanden tijd om klanten te vergoeden.

België is een van de twaalf lidstaten die de Commissie eind april gevraagd hadden om tijdelijk af te stappen van de verplichting tot terugbetaling, maar het dagelijks bestuur van de Europese Unie weigerde dat telkens.

“Hef de reisbeperkingen gefaseerd op”

De Europese Commissie moedigt de lidstaten voorts aan om de algemene reisbeperkingen omzichtig en gefaseerd op te heffen van zodra de omstandigheden rond het coronavirus dat toelaten. Dat moet de burgers en de toeristische sector de kans bieden om het beste te maken van wat sowieso “een moeilijk zomerseizoen” wordt.

Daarnaast publiceerde de Commissie criteria voor hotels en andere toeristische accommodaties. Daarbij wordt onder meer het belang van voldoende zorgcapaciteit, testcapaciteit en contacttracing beklemtoond. Apps moeten ook in andere landen burgers kunnen waarschuwen als ze met een besmet iemand in contact geweest zijn.

