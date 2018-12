Europees Hof verklaart verbod op nieuwe Arco-regeling nietig SPS

07 december 2018

10u02

Bron: Belga 32 Consument Het Gerecht van de Europese Unie heeft België gelijk geven in een tweede Europese rechtszaak over de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten. Die regeling werd eind 2016 al definitief afgewezen door het Europees Hof van Justitie. Maar het Gerecht, dat bepaalde zaken in eerste aanleg behandelt, oordeelt nu dat de Europese Commissie destijds geen verbod kon opleggen tegen betalingen in het kader van die garantieregeling.

Het gaat in deze vooral om een juridische kwestie. De uitspraak betekent dus niet dat in het kader van de reeds verworpen regeling, alsnog nog een uitbetaling mogelijk zou zijn aan de zowat 800.000 Arco-coöperanten.

“Het gaat hier om de oude garantieregeling, en dus niet over een nieuwe vergoedingsregeling”, verduidelijkt woordvoerder Stefaan Van der Jeught van het EU-Hof. “Het Gerecht nam akte van de beslissing van het Hof en spreekt zich daar niet meer over uit. De oude regeling bestaat niet meer.”

De zaak bij het Gerecht gaat terug tot bij de Europese Commissie. Die oordeelde in 2014 dat de garantieregeling voor de gedupeerde Arco-coöperanten van de regering-Leterme tegenstrijdig is met de Europese staatssteunregels. Bijgevolg moet het voordeel dat Arco dankzij de regeling genoot, aan de staat terugbetaald worden. De regering ging tegen de beslissing in beroep bij het Gerecht van het EU-Hof. Maar in 2015 stelde het Gerecht de behandeling van de zaak uit, in afwachting van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Eind 2016 vonniste het Europees Hof van Justitie dat de depositogarantieregeling in strijd is met het Europees recht.

Nieuwe wending

Die uitspraak is bindend, dus het Gerecht moest zich enkel nog uitspreken over andere aspecten van de beslissing van de Europese Commissie waartegen België beroep aangetekend had.

Het destijds opgelegde verbod voor betalingen op grond van de garantieregeling voor de Arco-coöperanten is nu nietig verklaard. “Dit verbod is geen passende maatregel om de door de toekenning van onrechtmatige staatssteun vervalste mededinging te herstellen”, oordeelt het Gerecht.

“Het gaat over de vraag welke maatregelen genomen moesten worden voor de herstelling van het concurrentievoordeel”, voegt woordvoerder Van der Jeught toe. In deze zaak ging het over de reikwijdte van de beslissing van de Europese Commissie.

Nu rest de vraag wat nog de invloed is van de uitspraak van het Gerecht, bijvoorbeeld naar een toekomstige andere regeling toe. Afgelopen zomer kwam de federale regering een vergoeding van de 800.000 gedupeerde Arco-coöperanten overeen, gekoppeld aan de beursgang van Belfius. Door de huidige regeringscrisis lijken ook de verdere wendingen in het Arco-dossier onzeker.

Discriminatie

Bij de ondergang van Dexia in 2011 ging ook Arco, de financiële poot van de christelijke arbeidersbeweging ACW en grote aandeelhouder van Dexia, ten onder. Hierdoor zagen de coöperanten hun geld verdwijnen. De regering had een oplossing voor de coöperanten in het regeerakkoord gezet.

Maar verschillende aandeelhouders van Dexia waren naar de Raad van State gestapt omdat ze zich gediscrimineerd voelden tegenover de Arco-coöperanten. Zij waren via Arco indirect aandeelhouder van Dexia, maar kregen de, inmiddels vernietigde, waarborgregeling. De Raad van State stelde daarop prejudiciële vragen bij het Grondwettelijk Hof, dat zelf vragen stelde aan het EU-Hof. Na de vernietiging van de waarborgregeling door de Europese rechters, bevestigden het Grondwettelijk Hof en de Raad van State die uitspraak.

Ook de Arco-vennootschappen zelf waren in beroep naar het Gerecht getrokken tegen de Commissie-beslissing. Maar die zaak werd begin dit jaar al afgewezen.