Europees Hof: Duits plan voor wegentol in strijd met EU-wetgeving TT

18 juni 2019

10u10

Het voornemen van de Duitse regering om wegentol in te voeren, is in strijd met EU-wetgeving, zo heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Volgens het Hof zou het plan een inbreuk zijn op de antidiscriminatiewetten, aangezien de economische last in de praktijk enkel op de schouders van buitenlandse bestuurders zou komen te liggen.

Alles lag al vier jaar klaar: het plan van de Duitse federale overheid is in 2015 volledig goedgekeurd, gestemd en uitgewerkt, maar was nog altijd niet in voege. En het Europese Hof van Justitie trekt er nu een kruis door. Bedoeling was dat alle weggebruikers een taks (Maut) zouden betalen, maar dat binnenlandse bestuurders dat bedrag voor een jaarvignet zouden terugkrijgen via een korting op hun voertuigbelasting.

Het was buurland Oostenrijk dat, gesteund door Nederland, naar het Europese Hof trok om de taks ongedaan te laten maken. Volgens Oostenrijk zou de belasting een discriminatie inhouden tussen Duitsers en niet-Duitsers. Het Hof volgt Oostenrijk daar nu in: de taks vormt een inbreuk tegen het vrij verkeer van goederen en diensten binnen Europa en is een “onrechtstreekse discriminatie op grond van nationaliteit”, wat verboden is. Het Hof argumenteert immers dat heffing de toegang tot de Duitse markt kan belemmeren voor producten uit andere lidstaten, omdat samen met de vervoerskosten ook de prijs van de producten kan stijgen. Ook het vrij verkeer van diensten kan om die reden gehinderd worden.

De wegentaks was de afgelopen jaren een van de grootste dossiers op het bord van bondskanselier Angela Merkel. Het was vooral een belangrijk project van de Beierse zusterpartij van Merkels CDU, de CSU. Bedoeling was dat het vignet vanaf oktober 2020 ingevoerd zou worden voor alle autosnelwegen en autowegen, voor buitenlanders zou het enkel voor de autosnelwegen nodig zijn. De tol zou na aftrek van de kosten 500 miljoen euro per jaar hebben moeten opbrengen, een bedrag dat in verkeersinfrastructuur geïnvesteerd zou kunnen worden. Maar experts twijfelden daar aan.