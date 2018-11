Europa onderzoekt boekingssystemen vliegtickets jv

Bron: belga 0 Consument De Europese Commissie gaat de boekingssystemen voor vliegtickets van naderbij bekijken. Ze wil weten of bepaalde afspraken in de sector in strijd zijn met de Europese concurrentieregels en de prijzen van tickets doen stijgen.

De Commissie lanceerde vandaag een diepgaand onderzoek naar Sabre en Amadeus. Deze bedrijven voorzien computerreserveringssystemen voor vliegtickets. Ze verzamelen gegevens over vluchtschema's, de beschikbare plaatsen en prijzen. Zo kunnen reisagenten en websites namens hun klanten boekingen uitvoeren.

De Commissie wil nagaan of bepaalde voorwaarden in de contracten van Amadeus en Sabre het voor luchtvaartmaatschappijen en reisagenten moeilijker maken om over te stappen naar potentiële concurrenten. Dat zou de komst van nieuwe spelers op de markt belemmeren.

"We zijn bezorgd dat dergelijke beperkingen obstakels voor innovatie in de hand kunnen werken en de kosten voor ticketdistributie verhogen, wat uiteindelijk de ticketprijzen voor de reizigers doet stijgen", zei eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager.