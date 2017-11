Europa: "AB InBev liet Belgen mogelijk meer betalen voor bier" SPS

12u26

Bron: Belga 0 photo news Consument AB InBev heeft zijn dominante positie op de Belgische biermarkt misbruikt om de invoer van het eigen bier uit goedkopere buurlanden te belemmeren. Dat staat in een voorlopig oordeel van Eurocommissaris Margrethe Vestager. De Leuvense bierreus krijgt wel nog de kans om zich tegen die bezwaren te verdedigen.

De Europese Commissie opende in juni vorig jaar een onderzoek naar de activiteiten van AB InBev op de Belgische markt, nadat het Europees parlement zich eerder ook al kritisch had uitgelaten over de bierreus.

Volgens Eurocommissaris voor Mededinging Vestager beperkt AB InBev al zeker sinds 2009 de concurrentie, door invoer van Jupiler en Leffe uit Nederland en Frankrijk naar ons land te belemmeren. De twee populaire biermerken zijn goedkoper in onze buurlanden, omdat ze daar moeten afrekenen met scherper geprijsde concurrenten. "Belgische consumenten hebben mogelijk meer moeten betalen voor hun favoriete bieren", zegt de Deense eurocommissaris. Volgens haar gaat het om een "bewuste strategie" om te beletten dat supermarkten en groothandelaren Leffe en Jupiler inkopen in Nederland en Frankrijk en ze vervolgens invoeren in ons land.

Concreet zou AB InBev bijvoorbeeld de blikjes in Nederland hebben aangepast: de Franstalige tekst werd ervan gehaald. In Frankrijk werd de Nederlandstalige tekst dan weer verwijderd, om te vermijden dat ze verkocht kunnen worden in respectievelijk Wallonië en Vlaanderen.

Ook zouden Nederlandse verkopers bepaalde promoties niet hebben gekregen, als de kans bestond dat ze de goedkopere producten daarna in België zouden invoeren.

Verklikt

Het onderzoek van de Europese Commissie is nog niet afgerond: het gaat om een eerste voorlopige oordeel, en de brouwer krijgt de kans om de documenten te onderzoeken en schriftelijk te reageren. AB InBev kan ook nog een hoorzitting vragen bij de Commissie en bij de Belgische mededingingsautoriteit. Hoe lang dat proces nog kan duren, is niet te voorspellen.

Het is niet de eerste keer dan de Leuvense bierbrouwer in het vizier van de Commissie komt. In 2007 kwam hij al eens in opspraak omdat hij verboden prijsafspraken had gemaakt met de concurrenten van Heineken, Grolsch en Bavaria. Die drie brouwers kregen miljoenenboetes, maar AB InBev ontsprong de dans door het kartel te verklikken.