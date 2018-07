Eurocommissaris Vestager: "Europa gaat Arco-deal wel degelijk bekijken" Redactie

24 juli 2018

13u05

Bron: belga 0 Consument Europa moet wél groen licht geven voor het vicepremier Kris Peeters (CD&V) nochtans verstaan dat geen voorafgaandelijk akkoord met Europa nodig was. De uitbetaling van die vergoeding zou pas plaatsvinden nadat de regering de definitieve beslissing over de beursgang had genomen, klonk het tijdens de toelichting van het akkoord. Europa moet wél groen licht geven voor het akkoord over Arco , benadrukt eurocommissaris Margrethe Vestager vandaag. Eerder liet

De Europese Commissie gaat het akkoord van de federale regeringspartijen over Arco wel degelijk van naderbij bekijken om te zien of het in overeenstemming is met de Europese staatssteunregels. Dat heeft eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager vandaag verzekerd. "We staan in contact met de Belgische autoriteiten en zullen hun akkoord uiteraard met hen bespreken in de komende weken en maanden", reageerde ze in de marge van een persconferentie.

Deze ochtend zei vice-premier Kris Peeters (CD&V) op Radio 1 nog dat een akkoord met Europa niet nodig zou zijn. “Met dit akkoord willen we zekerheid geven voor de coöperanten. We zullen Europa informeren over dit akkoord, maar een voorafgaandelijk akkoord is niet nodig.”

N-VA-voorzitter Bart De Wever en zijn Open Vld-collega twijfelden daarentegen recent nog of een Arco-deal de juridische toets van Europa zou doorstaan. Premier Charles Michel stelde dat er tussen de regering en de Europese Commissie over veel onderwerpen een dialoog bestaat, maar wees op het verschil tussen een vergoeding voor natuurlijke personen en morele personen, die niet bij de vergoeding komen kijken. Elders valt te horen dat hier de techniek van een dading wordt toegepast, wat een andere methode is dan in het verleden.

Beursgang

Voor eurocommissaris Vestager reageerde op het akkoord, werd toegelicht dat de overeengekomen vergoeding van de Arco-coöperanten pas zou plaatsvinden na een definitieve beslissing rond de beursgang van Belfius.

"Als je ziet waar Belfius vandaag staat als bank qua solvabiliteit en rentabiliteit, dan heeft ze een ongelooflijke weg afgelegd", trok minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de vergelijking met het moment waarop de overheid indertijd Dexia overkocht. "Deze prestatie had nauwelijks iemand verwacht."

Om Belfius toe te laten op dat elan voort te gaan en zich verder te ontwikkelen in een snel wijzigende bancaire omgeving, met behoud van een Belgische verankering, besliste de regering tot 30 procent van de aandelen die ze in handen heeft, naar de beurs te brengen, via een zogenaamde IPO. Wanneer dat precies gebeurt, zal de regering te gepasten tijde beslissen. Met andere woorden: wanneer de marktomstandigheden gunstiger zijn.

Vergoeding Arco-spaarders

De beursgang van Belfius is politiek gekoppeld aan de oplossing voor de Arco-spaarders. Daarvoor wordt een enveloppe van 600 miljoen euro voorzien. Dat fonds wordt gestijfd door bijdragen van Belfius, beweging.net en de staat, aangevuld met 400 miljoen euro die Belfius als dividend zal uitkeren net voor de beursgang. De bank zal als uniek loket fungeren voor de behandeling van de vergoedingsaanvragen.

Er worden geen minimumvoorwaarden voorzien om de vergoeding te organiseren, dus ook geen percentage van het aantal gedupeerden dat erop moet inschrijven. Als bijvoorbeeld maar 30 procent in het verhaal wil meestappen, dan gaat het door. Mocht Deminor, het juridisch advieskantoor dat meer dan 2.000 Arco-coöperanten vertegenwoordigt, zijn cliënten afraden mee te doen, dan heeft dat geen invloed, legt Open Vld-vicepremier Alexander De Croo uit.