Euro Shop roept plastic borden en kommen terug ttr

12 april 2019

13u25

Bron: belga 0 consument Euro Shop heeft in overleg met het federale voedselagentschap FAVV beslist twee soorten plastic borden en twee soorten plastic kommen uit de verkoop te nemen die op lange termijn een gezondheidsrisico kunnen vormen voor de consument. Bij gebruik van de producten kunnen giftige stoffen in de voeding terechtkomen, zo heeft de winkelketen vandaag meegedeeld.

Het gaat om een een plastic bord van 23 cm in “circle blue melamine", een plastic kom van 20 cm in "cricle blue melamine", een plastic bord van 28 cm in "hout/marmer melamine" en een plastic kom van 15 cm in "marmer melamine". Bij een controle door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) en Euro Shop is een mogelijke migratie van melamine en formaldehyde vastgesteld.

De producten werden in winkels van Euro Shop in Roeselare, Kortrijk, Veldegem, Sint-Niklaas, Maldegem, Middelkerke en Ramengies-Chin (een deelgemeente van Doornik) verkocht. Klanten worden verzocht het product terug te brengen naar het verkooppunt, waar het wordt terugbetaald.

Consumenten kunnen voor meer info contact opnemen met Euro Shop Roeselare op het telefoonnummer 051 27 25 72 of via het e-mailadres info@euroshop.be.