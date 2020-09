Erfbelasting hervormd: tot 15.000 euro voordelig erven van een vriend, goede doelen erven gratis

1. Vrienden zullen tot 3.300 euro meer overhouden van je erfenis

Zoals beloofd in het regeerakkoord, wordt het mogelijk om een deeltje van je erfenis voordeliger na te laten aan één of meerdere vrienden. De vorige Vlaamse regering sleutelde al aan die tarieven: sinds september 2018 betalen ‘derden’ nog 25% in plaats van 45% erfbelasting op de eerste schijf van 35.000 euro, een regeling die vergelijkbaar is met die voor broers en zussen. Vanaf 1 juli 2021 wordt het nog wat verder verlaagd. De eerste schijf wordt nu in 2 gesplitst. Op de eerste schijf van 15.000 euro die je postuum geeft, betaal je maar 3% in plaats van 25%, wat concreet betekent dat er in plaats van 3.750 euro nog 450 euro naar de staatskas vloeit. Je vriend houdt dus 3.300 euro meer over van wat jij hem nalaat.

Je mag die 15.000 euro ook verdelen over verschillende personen. Laat je meer dan 15.000 euro na aan vrienden, dan betaal je nog steeds 25% erfbelasting op het bedrag tussen 15.000 en 35.000 euro, en vervolgens 45% en 55%. Ter vergelijking: kinderen erven elk apart tot 50.000 euro aan een tarief van 3%. “We ondersteunen dus nog steeds het principe van de erfbelasting eerste graad”, aldus Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). “Maar met deze nieuwe regeling kunnen ook mensen zonder kinderen een deel van hun erfenis voordeliger nalaten aan een goede vriend.”

2. Goede doelen



Geen belastingontwijking meer via duolegaat...

De regering kondigde in haar regeerakkoord ook aan dat ze de fiscaal voordelige duolegaten zou afschaffen. Met een duolegaat splits je je erfenis en geef je een deel aan een goed doel. In ruil betaalt het goede doel de erfbelasting, maar zij betalen vaak een lager tarief (8,5% op het geheel) dan vrienden of familie. Er wordt dus minder afgeroomd door de staat, waardoor de andere erfgenamen meer overhielden dan als er geen goed doel in het spel zou zijn, gemakkelijk 50.000 euro meer. En dus werd het instrument door successieplanners gebruikt om erfbelasting te ontwijken. Perfect legaal, maar het druist wel in tegen de bedoeling van het systeem, aldus Diependaele.

In de praktijk werd de verdeling van de erfenis vaak namelijk zodanig berekend dat het voordeel voor de andere erfgenamen vele malen groter was dan wat het goede doel erbij won. Het was dus een fiscaal achterpoortje, dat nu dicht gaat. Het is te zeggen: duolegaten blijven bestaan, maar het fiscaal planningselement valt weg. Goede doelen zullen moeten bekijken of ze voldoende overhouden van hun eigen deel om de werkelijke erfbelasting te betalen, op het deel van de andere partij.

... in ruil wel erven en schenken aan 0%

De aankondiging zorgde in september voor paniek bij goede doelen, die vaak een groot deel van hun werkingskosten uit donaties, giften en legaten halen. Ter compensatie werkte Diependaele een regeling uit, waarbij het goede doel geen belastingen meer moeten betalen op hun eigen deel van de erfenis. Die 8,5% wordt dus 0. Ook de schenkbelasting van 5,5% gaat naar 0. “Elke eurocent die mensen schenken of nalaten, zal dus naar de goede doelen zelf gaan”, aldus de minister. Hij hoopt dat de nulbelasting mensen ertoe zal aanzetten om meer aan goede doelen te geven. Dierenrechtenorganisatie Gaia, die vaak tot de helft van haar jaarlijkse werkingsmiddelen uit legaten haalt, laat alvast weten dat ze tevreden is met die nieuwe regeling. Net zoals bij de vriendenerfenis worden deze hervormingen pas toegepast voor overlijdens vanaf 1 juli 2021.

3. ‘V erdachte periode’ bij schenkingen van 3 naar 4 jaar

In mensentaal: wie een behoorlijke som geld krijgt van een familielid, moet daar in principe schenkbelasting betalen. In principe, want je kan er ook voor kiezen om geen schenkbelasting te betalen, maar als de schenker dan binnen de 3 jaar overlijdt, moet de ontvanger daar alsnog de hogere erfbelasting op betalen. Als de schenkbelasting wel betaald is en de schenker overlijdt binnen de 3 jaar, dan hoeft er niets extra betaald worden.

De regeling werd destijds ingevoerd om te vermijden dat veel mensen op hun sterfbed de notaris lieten komen, om nog snel hun vermogen (voordelig) weg te schenken. Die “verdachte periode” bij schenkingen wil de regering verhogen van 3 naar 4 jaar, al is dat vooral bedoeld om mensen te ontmoedigen die via een Nederlandse notaris de schenkbelasting ontwijken. Als die zogenaamde kaasroute dicht gaat - en daar is men op federaal vlak mee bezig - zou het ook kunnen dat de maatregel er niet komt.

