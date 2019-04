Enkele uren geen elektronische betalingen mogelijk in nacht van zondag op maandag ttr

12 april 2019

11u10

Bron: belga 1 consument Het netwerk van Worldline zal in de nacht van zondag op maandag tussen 00.15 en 04.30 uur niet beschikbaar zijn door een upgrade van het elektronische betaalsysteem. Dat meldt Worldline vandaag.

Tijdens de interventie is het voor Belgische kaarthouders niet mogelijk om elektronische betalingen uit te voeren met Bancontact, Maestro en kredietkaarten (Mastercard, Visa) in fysieke winkels, via webshops en in tankstations. Ook afhalingen aan geldautomaten zullen niet mogelijk zijn.

Het onderhoud, dat op regelmatige basis door Worldline wordt gepland, heeft tot doel de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, een optimale werking te garanderen en het serviceniveau permanent te verbeteren, klinkt het.