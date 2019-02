Enkel Duitsers betalen meer voor elektriciteit dan wij LVB

01 februari 2019

05u00 2 Consument De elektriciteitsprijs is bij ons een pak hoger dan bij de buren. Vorig jaar betaalde een gemiddeld Vlaams gezin met een verbruik van 3.500 kWh 917 euro, terwijl dat voor een Brits gezin slechts 636 euro was.

Enkel de jaarlijkse elektriciteitsfactuur van de Duitsers is nóg hoger dan die van de Vlamingen. Een Duits gezin telde in 2018 maar liefst 1.060 euro neer voor elektriciteit. Al onze andere buren betalen minder dan wij: Wallonië (854 euro), Brussel (712 euro), Nederland (674 euro) en Frankrijk (659 euro).

Dat blijkt uit een studie van PwC in opdracht van energieregulator VREG. "Dat onze factuur zo hoog is, komt omdat die gebruikt wordt als vuilnisbak van de belastingen", zegt energiespecialist André Jurres. "Als je aardgas of stookolie koopt, betaal je weinig andere kosten dan het product zelf. De elektriciteitsfactuur bestaat voor 75 tot 80% uit kosten die niets met het product te maken hebben."

Volgens Jurres zijn vooral de kosten om de elektriciteit te verdelen hoog in ons land. Verder belanden ook openbaredienstverplichtingen, waarmee onder andere de openbare verlichting wordt gefinancierd, op onze factuur. En dan zijn er nog de groenestroomcertificaten, die de distributienetbeheerders verplicht moeten aankopen bij de producenten, zoals windmolenparken. Maar uiteraard rekenen de distributienetbeheerders die kosten nadien door aan de consument. Daarbovenop komen heffingen en taksen allerhande, zodat je uiteindelijk een elektriciteitsfactuur in de bus krijgt die volgens de VREG "overladen is met zaken die er niet in thuishoren".

Hoewel onze elektriciteitsfactuur bijzonder hoog is, is dat voor aardgas niet het geval. Integendeel: de aardgasfactuur voor een gemiddeld gezin in Vlaanderen was in 2018 de op één na laagste van alle regio's. Enkel het Verenigd Koninkrijk bleek goedkoper.