Engie wil vijf kernreactoren aan de praat hebben tegen jaareinde

18 oktober 2018

18u44

Bron: belga 0 Consument De Franse energiegroep Engie hoopt zijn nucleaire reactoren in België "zo snel mogelijk" opnieuw op te starten en er tegen het eind van het jaar vijf te laten draaien. Dat zegt adjunct-algemeendirecteur Pierre Mongin, die in de situatie “de fragiliteit van het Belgische systeem” ziet.

Van de zeven reactoren die Engie Electrabel uitbaat in België werkt momenteel alleen Doel 3, waardoor gevreesd wordt voor bevoorradingsproblemen. De andere reactoren zouden vanaf 17 november geleidelijk aan heropgestart worden. "Normaal gezien zouden we aan het eind van het jaar de vier reactoren van Doel en Tihange 1 draaiend moeten hebben", of vijf in totaal, aldus Mongin.

Slijtage

De reactoren zijn stilgelegd wegens betondegradatie in bepaalde lokalen van een bijgebouw van de kernreactoren. Ook de wapening van het beton op bepaalde sites vertoonde onregelmatigheden.

"Het gaat in alle gevallen om technisch perfect beheersbare zaken, die volledig geëvalueerd zijn en waarvoor de remedie gekend is”, aldus Mongin, die zegt dat overal de daken worden vernieuwd. “Het enige probleem is de tijdelijke onbeschikbaarheid op een moment waarop normaal gezien niet stilgelegd wordt. Deze situatie toont de fragiliteit van het Belgische systeem.”

“Juridisch niet verantwoordelijk”

Engie benadrukt ook dat in totaal 750 MW andere productiecapaciteit beschikbaar gemaakt is door het bedrijf en andere spelers, met name gascentrales, ondanks twijfels in België over dat cijfer.

"We voelen ons solidair rond de bevoorradingszekerheid, ook al zijn wij juridisch in geen geval verantwoordelijk", aldus Mongin. België kan zich ook richten tot invoer van elektriciteit uit Duitsland (via Nederland), Frankrijk en Luxemburg.

