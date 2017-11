Engie Electrabel: "Sjoemelberichten zijn uit de lucht gegrepen" SVM

16u47

Engie Electrabel is niet te spreken over beschuldigingen dat het bedrijf de energiemarkt manipuleert door onder meer onderhoudswerken aan centrales telkens in het najaar te organiseren. "Ongegrond, uit de lucht gegrepen en zeer verregaand", laat een woordvoerster verstaan.

De beschuldigingen komen van Alex Polfliet, eigenaar van het groene consultancybedrijf Zero Emission Solutions. Hij vermoedt dat Engie Electrabel de energiemarkt manipuleert, klinkt het in 'De Morgen'. "In de herfst vallen niet alleen de bladeren van de bomen, maar vallen ook de energiecentrales van Engie Electrabel elk jaar uit. Het gebeurt te dikwijls om nog langer van toeval te kunnen spreken", aldus Polfliet in de krant.

"Waarom niet in de zomer?"

Volgens Polfliet is het al vier jaar op rij zo dat in het najaar er een opeenstapeling is van technische problemen bij centrales van Engie Electrabel. "Net niet genoeg om de bevoorrading in problemen te brengen, maar wel kantje boord." Hij vermoedt dat het bedrijf zo speculeert op hoge stroomprijzen, op een moment dat veel bedrijven hun contracten heronderhandelen.

Die manipulatie zou volgens hem vooral gebeuren door het onderhoud van de centrales telkens strategisch te kiezen. "Waarom doen ze het onderhoud van Doel 3, dat nu plaatsvindt, niet gewoon in de zomer? ", vraagt hij zich af. Polfliet heeft de federale regulator CREG gevraagd om een onderzoek in te stellen.

"Zelf het eerste slachtoffer"

Engie Electrabel zegt niet op de hoogte te zijn van een klacht. Het bedrijf betwist ook ten stelligste de beschuldigingen dat het bewust marktschaarste creëert. "Niet correct", aldus een woordvoerster. "Engie Electrabel is economisch het eerste slachtoffer als er ongepland centrales stilvallen. We moeten ons dan bevoorraden via duurdere kanalen."

Ook de beschuldiging dat via de planning van onderhoudsbeurten de markt gemanipuleerd wordt, houdt volgens het bedrijf geen steek. "Die planning is voorgelegd en goedgekeurd door Elia. We plannen dat voor de winter start, om de centrales dan zeker beschikbaar te hebben."