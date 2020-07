Energietarieven blijven niet eeuwig laag: hoe speelt u er vandaag nog op in? Kurt Deman

02 juli 2020

10u30

De energietarieven zijn vandaag historisch laag. Daarin speelt het corona-effect een grote rol. Maar blijft dat het geval nu de bedrijfsactiviteit stilaan terug op volle toeren draait? Mijnenergie.be voorspelt dat u beter ook niet te lang wacht om van energieleverancier te veranderen.

De prijzen voor producten op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt zijn gelinkt aan de noteringen op de groothandelsbeurzen voor energie. De producenten van stroom en aardgas geven er naar analogie met de aandelenbeurs aan hoeveel energie ze aan een bepaalde prijs willen verkopen. Fluctuaties op die groothandelsmarkt hebben een impact op uw energiefactuur.

Lage vraag = lage prijs

Tijdens het hoogtepunt van de lockdown daalde het stroomverbruik in ons land gemiddeld met 17% ten opzichte van het gemiddelde niveau. Meermaals viel het verbruik zelfs met 25 à 30% terug, blijkt uit cijfers van transmissienetbeheerder Elia. Het gevolg: de groothandelsprijs op de Belpex-M index, de maandelijks geïndexeerde groothandelsprijs op de kortetermijnmarkt, kende in april met 14,72 euro per MWh (megawattuur) een uitzonderlijk laag peil. Ter vergelijking: een jaar eerder bedroeg die koers nog 37,91 euro/MWh.

Ondertussen draaien veel bedrijven opnieuw nagenoeg op volle kracht. Dat uit zich in een grotere energievraag, waardoor het stroomverbruik volgens Elia midden juni nog slechts vijf procent onder het normale niveau afklokte. Het effect op de groothandelsmarkt blijft vooralsnog beperkt: de Belpex-M index wees in mei 15,39 euro/Mwh en begin juni 22 euro/MWh aan.

Uitzonderlijk goedkoop

Voor de consument blijven de energietarieven voorlopig uitzonderlijk laag. Als u vandaag een nieuw contract afsluit, betaalt u echt wel een pak minder dan een jaar geleden.

Een kleine analyse (uitgevoerd op 29 juni 2020) wijst uit dat een gezin uit Antwerpen met een gemiddeld jaarlijks verbruik van 3.500 kWh en een vast energietarief al voor 747,18 euro een jaarcontract afsluit. Bij een gemiddeld aardgasverbruik van 23.260 kWh is een tarief van 585,30 euro mogelijk. Die lage energietarieven zijn ongezien: even doken de goedkoopste energietarieven zelfs onder het sociaal tarief van de federale overheid.

Zekere voor het onzekere

Toch is het niet uitgesloten dat wanneer groothandelsprijzen in post-coronatijden blijven stijgen, u dat ook zult voelen op uw energiefactuur. Het lijkt aangewezen om het zekere voor het onzekere te nemen en vandaag nog te profiteren van de lage energietarieven op de energiemarkt. Dat kan door een nieuw energiecontact af te sluiten aan de huidige gunstige voorwaarden. Via een vergelijkingssite ontdekt u meteen welk aanbod u het grootste voordeel oplevert. Mooi meegenomen: verschillende leveranciers kennen langs die weg welkomstkortingen toe, die bijdragen tot een maximale besparing.



