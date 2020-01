Energieleveranciers breiden dienstenpakket voortdurend uit Kurt Deman

07 januari 2020

11u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Energieleveranciers hebben hun activiteiten de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Hun extra diensten geven onder meer inzicht in uw verbruik en moeten u helpen om energie te besparen. Soms is de link met elektriciteit of aardgas ver te zoeken, zoals in het geval van een klusjesdienst. Wat is er allemaal mogelijk en hoe populair zijn die toepassingen bij de consument?

Slimme thermostaat populairst

Energieleveranciers bieden in veel gevallen meer dan alleen elektriciteit en aardgas. Vooral de grote spelers presenteren een waslijst aan extra services. De meest bekende vorm is de slimme thermostaat die onder meer Essent (Tado°) en Engie (Boxx) in hun contractformules integreren. De toestellen en bijhorende apps bieden onder meer de mogelijkheid om uw verwarming vanop afstand aan en uit te zetten en uw verbruik op te volgen. Wie trouwens wil besparen op de energiefactuur, doet er goed aan om regelmatig het aanbod van de energieleveranciers te vergelijken.

Van zonnepanelen tot pellets

De lijst is wel nog veel uitgebreider. Wat dacht u bijvoorbeeld van het onderhoud en de vervanging van verwarmingsketels op gas of stookolie, de levering van houtpellets, woningisolatie, de plaatsing van zonnepanelen, pechbijstand, klusjesdienst aan huis, slimme producten voor uw woning (smart home) of een energiepack voor de elektrische wagen?

De meeste diensten zijn optioneel en staan los van uw energiecontract. Energieleverancier Engie pakt wel graag uit met Up; een totaalpakket voor energie en diensten, met o.a. een slimme thermostaat en een herstellingsdienst voor verwarming, sanitair en huishoudtoestellen.

Beperkte interesse

De Vlaamse Energieregulator VREG vroeg aan 1000 gezinnen hoe ze tegenover die diensten staan. Hoewel het aantal gezinnen met interesse wel licht stijgt, blijkt het leeuwendeel van de bevraagden (73%) nog altijd niet geïnteresseerd. Het aandeel gezinnen dat ooit al betaalde voor zo’n extra dienst bij een energieleverancier blijft voorlopig ook relatief klein (9%).

Dat staat haaks op de bevindingen die energieleverancier Essent anderhalf jaar geleden wereldkundig maakte. “De verkoop van flix-pakketten is het afgelopen half jaar verviervoudigd (dit zijn pakketten met slimme meters, thermostaten en dergelijke - aan te sturen via een app, nvdr). De thermostaat staat met stip op één en is goed voor 74% van de totale verkoop, gevolgd door verlichting (flixmood) en sensoren (flixsafe)”, luidde het toen in een persbericht.

Prijs primeert

Natuurlijk is die extra dienstverlening op termijn wel interessant voor ons als klant, maar aan de formules en prijzen moet nog gesleuteld worden. Consumenten worden ook steeds gevoeliger voor de prijs die ze betalen aan hun energieleverancier, getuige het groot aantal overstappen afgelopen jaar. Wie zelf even wil nagaan of hij of zij nog steeds in de goedkoopste formule zit, kan via Mijnenergie.be zelf eenvoudig de vergelijking maken.

Lees meer op Mijnenergie.be:

Dit zijn de redenen waarom mensen veranderen van energieleverancier

Wanneer is het ideale moment om van energieleverancier te veranderen?

Besparen op energiekosten in de winter: zo pakt u dat aan

Bron: mijnenergie.be.