Energielek in huis: dit kan u doen Kurt Deman

29 september 2020

10u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Ontving u kortgeleden uw afrekeningsfactuur en bleek die buitensporig hoog? Dan kampt u misschien wel met een energielek in uw woonst. Ontving u kortgeleden uw afrekeningsfactuur en bleek die buitensporig hoog? Dan kampt u misschien wel met een energielek in uw woonst. Mijnenergie.be belicht hoe u dat in de toekomst kan voorkomen.

Diverse oorzaken liggen mogelijk aan de basis van een energielek, maar energielekken zijn niet altijd even gemakkelijk te lokaliseren. Een onverwacht hoog stroomverbruik ontstaat bijvoorbeeld door een defect elektrisch apparaat of een bepaald toestel dat in werking blijft zonder dat u het beseft.

Wie meet, weet

Het is misschien geen spannende opdracht, maar eigenlijk zou u beter maandelijks uw meterstanden noteren. In veel gevallen kan u ze nu digitaal opvolgen via website of app van uw energieleverancier. Hebt u al een digitale meter? Dan kan u via Fluvius dagelijks een update van uw energieverbruik raadplegen.

Hebt u geen idee of uw gemiddelde verbruik normaal dan wel te hoog is? Dan brengt een app als Energids uitkomst. Daarmee vergelijkt u uw verbruik met dat van andere mensen in hetzelfde type woning en met dezelfde gezinsgrootte. Zo ziet u meteen of uw totale stroomconsumptie enigszins normaal is of niet. t

Slimme applicaties

Maar wat als u afwijkingen vaststelt? Dan moet u zo snel mogelijk op zoek naar de oorzaak. Door uw toestellen op een energiemeter of slimme stekker aan te sluiten, stelt u meteen vast hoeveel ze exact verbruiken. Wijkt het verbruik sterk af van de normale waarden, dan mag u concluderen dat het toestel in kwestie klaar is voor de kringwinkel of de schroot, en dat u beter een nieuwe (en meer energiezuinige) vervanger koopt.

Energieleveranciers pakken vandaag de dag ook graag uit met slimme applicaties die uw elektriciteitsverbruik in real time meten. Sensoren vertellen u precies hoeveel u per dag, week, maand of jaar verbruikt en wat u dat kost. Wie bovendien energiemeters op zijn stopcontacten aansluit, leest op zijn smartphone ook het verbruik per toestel af.

Sluimerverbruik vermijden

Wie echt heel energiezuinig wil leven, kan ook een extra inspanning doen om het sluimerverbruik van elektrische toestellen aan te pakken. De kost daarvan durft al eens oplopen tot tientallen euro’s per jaar. Het sluimerverbruik van een computer alleen zou al oplopen tot 30 euro per jaar.

Dit zijn enkele klassieke tips om sluimerverbruik te bestrijden:

• Laat bepaalde toestellen (bvb uw laptop of desktop) sneller in slaapstand gaan.

• Haal de lader van uw laptop, tablet en smartphone na de laadbeurt uit het stopcontact.

• Ontdooi regelmatig uw diepvriezer.

• Investeer in slimme stekkerdozen met een aan-uit-schakelaar.

• Kies een stand-by killer voor de tv met zijn randapparatuur.

Uiteindelijk boet u met zulke ingrepen weinig tot niets aan comfort in, maar u bespaart jaarlijks wel genoeg voor een etentje.

Als u er dan toch al een gewoonte van maakt om regelmatig uw meterstanden te noteren of uw verbruik na te gaan, kan u datzelfde moment ook aangrijpen om uw huidig tarief bij uw energieleverancier na te gaan. Veel gebruikers betalen - zonder het goed te beseffen - soms tot honderden euro’s per jaar te veel aan hun energiefactuur, omdat ze elders een goedkoper energiecontract kunnen krijgen. Vergelijk hier de energieprijzen in België.



