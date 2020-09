Energielabels voor huishoudelijke toestellen worden strenger: wat betekenen de kleurcodes en wat verandert er?

Vanaf 1 november steekt een nieuw energielabel, naast het oude, in de verpakking van nieuwe huishoudtoestel. Een A+++-koelkast zal met het nieuwe label nog slechts een C- of D-score krijgen. Waarom veranderen de labels? Zijn mijn huishoudtoestellen nu niet meer energiezuinig? En vooral: moet ik ze vervangen? Simon November van Test Aankoop geeft meer uitleg in Mijn Gids

Nieuwe elektrische apparaten krijgen een verplicht energielabel zodat de consument meteen weet hoe zuinig of net energieverslindend ze zijn. Afhankelijk van het toestel en het label, kan het verbruik van bijvoorbeeld een koelkast al gauw oplopen tot 70 euro per jaar. “Maar het oude schaalsysteem liep tegen zijn limiet aan. Het label liet het niet meer toe om huishoudtoestellen nog energiezuiniger te maken. De labels worden aangepast om de kakafonie een halt toe te roepen”, zegt Simon November van Test Aankoop.

Waar het oude systeem van A+++ tot G ging, zal het nieuwe systeem opnieuw van A tot G lopen. “Zoals het oud systeem in wezen voor gemaakt was. Om de klanten in fysieke en online elektrozaken een idee te geven van hoe energiezuinig hun toestel is in het nieuwe systeem, zal het nieuw e-label voorzien zijn in de verpakking van het nieuwe toestel. De kleurencode (van groen tot donkerrood) blijft wel behouden.”

“Gebruik jouw huidige huistoestellen gewoon verder”

Wil dit zeggen dat jouw huishoudtoestellen nu plots niet meer energiezuinig zijn? “Neen, we raden ook niemand aan om zijn of haar huishoudtoestellen nu te vernieuwen omwille van het nieuw systeem. Behalve het wegwerken van de huidige labelstructuur wil het systeem in de eerste plaats producenten aanzetten om huishoudtoestellen te maken die nog energiezuiniger zijn. Ik wil er ook even op wijzen dat de CO²-uitstoot voor het produceren van die nieuwe toestellen meer belastend is dan jouw huidige huishoudelijke toestellen gewoon verder te gebruiken. Om maar een voorbeeld te geven: je gebruikt, uitstootgewijs, een iPhone 5 liever 150 jaar dan dat je een nieuw exemplaar ontwikkelt.”

Op dit moment is er nog geen enkel huishoudtoestel dat een nieuw A -of B-label draagt. Hoelang dat nog zal duren, is koffiedik kijken. “We hebben momenteel nog geen producten gezien die in aanmerking komen voor het nieuwe label. Het is dan ook een stuk energiezuiniger dan de huidige A+++-toestellen. De rekenbasis van de energie-efficiëntie verandert ook zodat de standaard een stuk hoger ligt dan in het oud systeem.”

Behalve de nieuwe schaalverhouding veranderen er nog enkele zaken op het nieuwe label. “De energieconsumptie wordt weergeven per een bepaald aantal cycli. De icoontjes met info over de productcapaciteit, het geluidsniveau en de waterconsumptie veranderen én er is een QR-code voorzien waarmee je toegang krijgt tot nog meer productinformatie van een bepaald toestel.”

“Verkopers zijn beter transparant”

Maar vanaf 1 november zal het nieuwe label, naast het oud label, dus in de verpakking zitten van koelkasten, diepvriezers, vaatwasmachines, wasmachines en elektronische schermen. “Dat wil niet meteen zeggen dat verkopers het nieuwe label al zichtbaar moeten uitstallen. Als klant kan je zeker informeren bij de verkoper waaraan jouw nieuwe huishoudtoestel voldoet volgens de nieuwe normering. Uiteraard sporen we verkopers wel aan om transparant te zijn hierover. Mits de nodige uitleg mag dat zeker geen hindernis vormen.”

Vanaf maart 2021 zal enkel het nieuwe label nog aanwezig zijn. Handelaars krijgen daarvoor 14 werkdagen de tijd om de toestellen, zoals hierboven zijn opgenoemd, te voorzien van het nieuwe label. Via een grootschalige informatiecampagne worden alle Europeanen geïnformeerd. De officiële invoering van het energielabel voor lampen gebeurt in september 2021. Het nieuwe label kan tegen 2030 zorgen voor een energiebesparing van 38 terawattuur (TWH) of 38.000.000.000.000 wattuur. Ongeveer het jaarlijks energieverbruik van een land zoals Hongarije.

