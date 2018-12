Energiefactuur volgend jaar lichter door dalende distributienettarieven Distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas dalen volgend jaar gemiddeld met 46 en 25 euro SPS

17 december 2018

11u53

Bron: Belga 31 Consument De distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas dalen volgend jaar gemiddeld met respectievelijk 46 en 25 euro voor de gezinnen. Dat meldt de Vlaamse energieregulator VREG.

De VREG keurde de distributienettarieven voor 2019 goed. Voor elektriciteit is het de tweede daling op rij, voor aardgas was er in 2018 nog een stijging. “Een gezin betaalt in 2019 gemiddeld 46 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 25 euro minder aan distributienettarieven voor aardgas.” Het prosumententarief voor eigenaars van zonnepanelen gaat gemiddeld 8 procent lager.

Een doorsnee gezin dat elektriciteit en gas afneemt, bespaart dus 71 euro volgend jaar. De situatie verschilt wel afhankelijk van de woonplaats en de distributienetbeheerder die daar actief is. De daling is er wel in heel Vlaanderen.

Ook voor de KMO’s is er goed nieuws. Zij betalen in 2019 gemiddeld 586 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 83 euro minder aan distributienettarieven voor aardgas. Voor de grotere bedrijven op middenspanning is er gemiddeld 14 procent daling.

Via de distributienettarieven betaalt de gebruiker voor de aanleg en het onderhoud van de netten en voor de daarbij geleverde diensten. Ze worden via de energiefactuur verrekend. De daling is te danken aan de afbouw van de zogenaamde ‘historische overschotten’. De nog niet in de factuur verwerkte overschotten uit de periode 2010-2014 leveren een korting op de distributienettarieven in de jaren 2019-2020 op. De distributienetbeheerders vechten deze beslissing van de VREG weliswaar nog aan voor het Brusselse hof van beroep. Een uitspraak wordt verwacht in de loop van de eerste maanden van 2019.

Wat zijn distributienettarieven?

De distributienettarieven zijn de tarieven die u betaalt voor de aanleg en het onderhoud van de netten voor het vervoer van energie tot bij u thuis of tot bij uw onderneming, en voor de daarbij geleverde diensten. Zij worden via de factuur van de energieleverancier aan u doorgerekend. De distributienettarieven zijn dus een deel van de energiefactuur.

Wil je weten wat het meest gunstige tarief is voor jouw woning? Vergelijk hier de verschillende tariefformules voor elektriciteit en/of aardgas.