Energiefactuur volgend jaar lichter door dalende distributienettarieven Distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas dalen volgend jaar gemiddeld met 46 en 25 euro SPS

17 december 2018

11u53

Bron: Belga 11 Consument De distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas dalen volgend jaar gemiddeld met respectievelijk 46 en 25 euro voor de gezinnen. Dat meldt de Vlaamse energieregulator VREG.

De VREG keurde de distributienettarieven voor 2019 goed. Voor elektriciteit is het de tweede daling op rij, voor aardgas was er in 2018 nog een stijging. “Een gezin betaalt in 2019 gemiddeld 46 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 25 euro minder aan distributienettarieven voor aardgas.” Het prosumententarief voor eigenaars van zonnepanelen gaat gemiddeld 8 procent lager.

Ook voor de KMO’s is er goed nieuws. Zij betalen in 2019 gemiddeld 586 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 83 euro minder aan distributienettarieven voor aardgas.

Wat zijn distributienettarieven?

De distributienettarieven zijn de tarieven die u betaalt voor de aanleg en het onderhoud van de netten voor het vervoer van energie tot bij u thuis of tot bij uw onderneming, en voor de daarbij geleverde diensten. Zij worden via de factuur van de energieleverancier aan u doorgerekend. De distributienettarieven zijn dus een deel van de energiefactuur.

Wil je weten wat het meest gunstige tarief is voor jouw woning? Vergelijk hier de verschillende tariefformules voor elektriciteit en/of aardgas.