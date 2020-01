Energiefactuur stijgt, en dat voelen singles en eenoudergezinnen het meest Kurt Deman

28 januari 2020

08u30

Bron: mijnenergie.be 5 Energie De kosten voor energie en aardgas nemen voor elk gezin een flinke hap uit het budget. Energieregulator Creg becijferde hoeveel het exacte aandeel in het totale netto-inkomen (na aftrek van de woningkosten) in 2018 bedroeg.

Daaruit blijkt dat gezinnen die hun woning met aardgas verwarmen, maandelijks 5 procent van hun inkomen ophoesten aan energie. Alleenstaanden en eenoudergezinnen komen er nog bekaaider vanaf. Zij besteden 8 en 10 procent van hun gezinsbudget aan aardgas. Wanneer huishoudens enkel elektriciteit verbruiken, dus ook als verwarming (volgens Statbel gaat het om zes procent van de huishoudens), dan loopt het aandeel van de energiefactuur ten opzichte van de inkomsten vaak nog hoger op. Betaalt u teveel aan energie? Vergelijk hier de huidige prijzen op de energiemarkt.

Meest ingrijpend voor alleenstaanden en eenoudergezinnen

Energie weegt voor alleenstaanden en eenoudergezinnen altijd zwaarder door op het beschikbare netto-inkomen dan voor huishoudens met minstens twee volwassenen. De situatie is volgens de Creg problematisch wanneer alleenstaande ouders tot de laagste inkomenscategorieën behoren. De energieregulator spreekt van energiearmoede wanneer een gezin meer dan 10 procent van het beschikbare netto-inkomen (na aftrek van de huisvestingskost) besteedt aan de betaling van zijn elektriciteits- en gasfactuur.

Het betekent dat ten minste 4.000 Belgische huishoudens in energie-armoede leven, waarvan maar liefst 20 tot 30 procent van de alleenstaanden en 40 tot 50 procent van de eenoudergezinnen (met twee kinderen ten laste) die verwarmen op aardgas. Om de huishoudens in een kwetsbare situatie te beschermen, heeft de wetgever het sociaal tarief voor elektriciteit en voor aardgas ingevoerd. Ongeveer 9 procent van de Belgische huishoudens geniet van het sociaal tarief voor elektriciteit en 9 procent van de huishoudens die op het aardgasnet zijn aangesloten geniet van het sociaal tarief voor gas.

Stijging van 41%

De studie analyseert ook de evolutie van de gemiddelde jaarlijkse totale factuur voor elektriciteit en aardgas. Voor een standaardhuishouden van 4 personen bedroeg de totale elektriciteits- en aardgasfactuur in 2018 per maand gemiddeld ongeveer 174 euro. Dat betekent een stijging van 41% tussen 2007 en 2018.

De prijsverhoging was het spectaculairst voor elektriciteit, met een toename van 65%. Brengen we de inflatie in rekening, dan bedraagt de stijging voor elektriciteit nog altijd 31%. De gemiddelde all-in prijs van aardgas verhoogde met 27%. Door het effect van de inflatie spreken we over een plus van 2,4%. Walen (5,3%) besteedden in 2018 volgens Statbel verhoudingsgewijs meer geld aan energie dan Vlamingen (4,4%) en Brusselaars (3,6%).

Wat kan u doen?

De energiefactuur blijft een belangrijke factor binnen onze gezinsbestedingen. Veel consumenten kunnen die impact evenwel ook zelf reduceren. Daar slagen ze onder meer in door hun verbruik te reduceren (bijvoorbeeld via isolatie en het vermijden van sluimerverbruik) en hun energiecontract regelmatig af te toetsen met het marktaanbod. Vorig jaar stapte 1 op 4 gezinnen over van energieleverancier, wat resulteerde in een besparing van enkele honderden euro’s.

