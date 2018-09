Energiecontract ten einde? Nu is het ideale moment om te vergelijken Kurt Deman

27 september 2018

08u00

De marktprijzen voor elektriciteit en gas zijn al eventjes aan het stijgen op de energiebeurzen. Het staat in de sterren geschreven dat die duurdere prijs ook aan de consument zal worden doorgerekend. Wie een contract heeft dat binnenkort afloopt, doet er dus goed aan om even te dubbelchecken of de huidige energieleverancier nog de beste voorwaarden biedt.

De stijgende gas- en steenkoolprijs, de impact van de CO2-emissierechten, het onvoorspelbare politieke én weerkundige klimaat en de onduidelijkheid over de gevolgen van de sluiting van de kernenergiecentrales: er weegt veel op de energiemarkt momenteel. Daarnaast stijgen de energieprijzen in ons land haast jaarlijks in aanloop naar de koude wintermaanden. De kans dat je nieuw energiecontract bij je huidige leverancier voordeliger is, is klein.

Nieuw energiecontract = nieuwe tarieven

Als consument ga je er al snel van uit dat een verlenging van je huidige energiecontract automatisch aan dezelfde voorwaarden gebeurt. Niets is minder waar. Jouw vertrouwde energieleverancier houdt eerder rekening met de marktsituatie. Hij zal je dus een nieuw tarief voorstellen, dat sterk kan afwijken van het bedrag dat je daarvoor betaalde. Het heeft dus geen zin om je jaarafrekening naast de huidige marktaanbiedingen te leggen, want dat is appelen met peren vergelijken.

Een ander feit: bij veel leveranciers verlies je na een jaar de welkomstvoordelen, waar je bij een andere speler als nieuwe klant weer interessante voorwaarden krijgt.

Vijf minuten

De meest actuele tarieven van de verschillende energieleveranciers vergelijken kost maar een schijntje van je tijd, maar je kan er wel letterlijk honderden euro's mee uitsparen. En in tegenstelling tot wat veel mensen nog steeds denken, is het ook zeer gemakkelijk om gewoon over te stappen naar een leverancier met een beter aanbod. Je moet dan enkel een opzegtermijn van één maand respecteren, maar dat is verre van abnormaal.

Trouwens: ook als het nieuw bod van je huidige leverancier gelijk blijft aan wat je voordien betaalde, of zelfs goedkoper wordt, kan je nog steeds even nagaan of je elders niet voordeliger af bent.

Conclusie

Je doet er goed aan om lopende contracten nooit zomaar stilzwijgend te verlengen, en om dat moment aan te grijpen om eens je overeenkomst opnieuw in detail te bekijken. Je kan heel gemakkelijk achterhalen welke energieleverancier jou het meest voordelige aanbod kan voorschotelen, en dat op basis van je huidig verbruik. Vergelijk hier de beste tarieven voor elektriciteit en aardgas.

