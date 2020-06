Energiearmoede in Vlaanderen neemt af dankzij goedkopere stroom- en gasfactuur HLA

16 juni 2020

11u27

Bron: Belga 0 Consument Er zijn minder budgetmeters geplaatst in Vlaanderen, wat wijst op een dalende structurele energiearmoede. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse energieregulator Vreg.

Van echte energiearmoede wordt gesproken als mensen een heel traject van problemen hebben afgelegd. Een goede indicator daarvoor is de budgetmeter. Wat blijkt nu uit het sociaal rapport van de Vreg: het aantal budgetmeters voor elektriciteit is in 2019 met 4,44 procent gedaald naar 39.220. Het aantal budgetmeters voor aardgas kende een daling met 4,94 procent, naar 26.318.

Dat wijst op een "lichte daling" van de energiearmoede, aldus Vreg-directeur Dirk Van Evercooren. Dat is wellicht een gevolg van de goedkopere stroom- en gasfactuur vorig jaar.

Wie wegens betalingsmoeilijkheden bij geen enkele leverancier meer terecht kan, belandt bij de distributienetbeheerder. Wie ook bij die distributienetbeheerder betalingsproblemen kent, krijgt een budgetmeter.

