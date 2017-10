En dan kan je plots de huur niet meer betalen. Hoe pak je het aan? Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

13u55 0 Shutterstock En dan kan je plots de huur niet meer betalen. Hoe pak je het aan? Consument Onverwacht je job kwijt, hoogoplopende ziekenhuiskosten: het zal je maar overkomen. Voor wie een woning huurt, kan de maandelijkse huurprijs dan snel een heel zware dobber worden.

Het principe is simpel: als je als huurder de maandelijkse huur niet meer betaalt, kan de huisbaas het huurcontract laten ontbinden. Daarvoor moet hij wel eerst langs de vrederechter passeren. Naast de ontbinding van het contract kan de huurder ook nog veroordeeld worden tot een extra schadevergoeding.

Overleg met je verhuurder

Gelukkig loopt het meestal niet zo’n vaart. Voor een stuk heb je het als huurder ook zelf in de hand. Als je de huur niet meer kunt betalen, neem je best snel contact op met de verhuurder of de sociale woonmaatschappij. Dat getuigt van goede wil. De kans dat de verhuurder begrip toont en je enkele dagen of weken respijt geeft, is dan sowieso een stuk groter.

Heb je ernstige financiële problemen, maar ben je wel zeker van betere inkomsten op langere termijn? Dan kan je de verhuurder eventueel een concreet afbetalingsplan voorstellen. Zo geef je aan dat je de scheve situatie echt wil rechtzetten.

Het oordeel van de vrederechter

Ook als je huurachterstand hebt, kan je huisbaas je niet zomaar aan de deur zetten. Hij moet eerst een vrederechter inschakelen. Zowel de huurder als de verhuurder heeft het recht om voor het vredegerecht een minnelijke schikking te vragen. Deze eerste stap is gratis, en hierbij worden beide partijen door de vrederechter uitgenodigd. Die doet in zo’n geval nog geen uitspraak, maar begeleidt het gesprek. Het doel is om tot een redelijke oplossing te komen.

Als deze poging tot minnelijke schikking niets oplevert of als het resultaat ervan uiteindelijk niet nageleefd wordt, kan er een echte procedure opgestart worden. Dan is de fase van de bemiddeling voorbij. De vrederechter zal dan zelf een oordeel vellen, op basis van de argumenten en het bewijsmateriaal van beide partijen. Met het oog hierop kan je als huurder altijd gratis juridisch advies inwinnen bij een Commissie voor Juridische Bijstand. Soms heb je ook recht op een gratis pro-Deoadvocaat, zeker als je al in een procedure van collectieve schuldbemiddeling zit.

Het OCMW bemiddelt

Huur je bij een sociale huisvestingsmaatschappij? Dan liggen de kaarten nog iets anders. Als er een huuropzeg dreigt, zal het plaatselijke OCMW bemiddelen en proberen te voorkomen dat het huurcontract wordt stopgezet en dat de huurder uit de woning gezet wordt. Het OCMW spreekt dan met de sociale huisvestingsmaatschappij af binnen welke termijn een voorstel kan geformuleerd worden om toch nog tot een oplossing te komen.

Last but not least: de deurwaarder

Wordt het huurcontract effectief ontbonden, dan zal je de woning moeten verlaten. Als je dit niet vrijwillig doet, kan er een uithuiszetting gebeuren. Hiervoor schakelt de verhuurder een deurwaarder in.







Soms slaat het leven toe. VIVAY wil u steunen in moeilijke dagen, om te beschermen wie echt telt. AG Insurances biedt sinds kort een verzekering aan om bij inkomensverlies toch het huurgeld te kunnen blijven betalen.

Meer weten?

https://www.vivay.be/nl/Huurverzekering/Paginas/verzekering-huur.aspx?utm_medium=native-advertising-cta&utm_source=persgroep-native-artikels&utm_campaign=native-campaign-20170925-nl

Dit gaat om de Huurverzekering van AG Insurance. Dit is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en desgevallend door je makelaar verkocht. Ze voorziet een tussenkomst als je je werk verliest of volledig invalide wordt. Je ontvangt elke maand gedurende maximaal 6 maanden een vast bedrag om je huur te betalen. Als je overlijdt, ontvangt de begunstigde gedurende 6 maanden dit bedrag.

Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico. Zo geldt er voor sommige waarborgen een wachttijd en/of een eigen-risicotermijn en worden bv. uitgesloten: een overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van uw overeenkomst, invaliditeit ten gevolge van een psychische aandoening, het beëindigen van om het even welke vorm van arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ontslag voor zware fout, het opzeggen van je arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming of als je zelf ontslag neemt.

De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of bellen naar +32 (0)2 664 02 00.

Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as , bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75.

AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.