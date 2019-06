Elia waarschuwt voor dreigend stroomtekort vanaf winter 2022-2023 SVM TTR

28 juni 2019

13u17

Bron: Belga 8 Consument Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, waarschuwt in een nieuwe studie voor een dreigend en structureel stroomtekort vanaf de winter van 2022-2023. Doordat er in de buurlanden een versnelde kolenuitstap gebeurt, kan er minder stroom worden ingevoerd. Bovendien sluiten vanaf 2023 een aantal kerncentrales in ons land. België moet dus dringend gaan investeren in extra productiecapaciteit, klinkt het.

De nieuwe studie van Elia toont aan dat er al sneller bevoorradingsproblemen dreigen dan gedacht. In 2023 is voorzien dat de scheurtjescentrales Doel 3 en Tihange 2 zouden sluiten, goed voor 2 GW aan capaciteit. Omdat we tegen dan ook minder stroom zullen kunnen invoeren uit het buitenland zou er tot 2025 nood zijn aan extra capaciteit van 1 GW in België. "Dat is een nieuwe boodschap en erg pertinent", klinkt het bij de voorstelling van het rapport.

Vanaf 2025 gaat het zelfs om een extra 3,9 GW. Dat is meer dan de 3,6 GW waarvan sprake in een vorige studie van Elia. Zelfs met alternatieve scenario's zijn er nog extra investeringen nodig, waarschuwt de beheerder van het hoogspanningsnet. "Zonder het uitwerken van een interventiemechanisme zullen er onvoldoende investeringsimpulsen zijn", klinkt het. “De regering in lopende zaken en de volgende regering moeten hier prioriteit aan geven.”

"Het is nog geen vijf over twaalf, maar de klok is ook niet ruimer geworden", besluit Elia-topman Chris Peeters.

VBO: “Volwaardige regering nodig”

Ook het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) benadrukt dat de tijd dringt. “De versnelde uitfasering van centrales in de buurlanden maakt dat er voor België minder importmogelijkheden zullen zijn. Daardoor zal er meer binnenlandse productiecapaciteit nodig zijn om de kernuitstap te compenseren in 2025.”

“Er moeten sterke beslissingen worden genomen op korte termijn en er moet een stabiel investeringskader gecreëerd worden. Daarvoor hebben we een volwaardige regering nodig.”

Maatregelen

De Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) wil dat er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om de bevoorradingszekerheid te waarborgen. “Dit is des te noodzakelijker omdat België een van de meest elektro-intensieve landen van Europa is. De energiesector heeft snel een gunstig, stabiel en voorspelbaar juridisch kader nodig om de noodzakelijke investeringen tijdig te kunnen plannen en uitvoeren”, aldus Marc Van den Bosch, algemeen manager van FEBEG.

De sectorfederatie vraagt dat de regering in lopende zaken en de toekomstige federale regering, de CREG en Elia alles in het werk stellen om de capaciteitsmarkt (CRM) zo snel mogelijk operationeel te maken.

Positief

FEBEG merkt op dat er ook goed nieuws is in de studie. Zo zal op Europees niveau het vermogen aan zonne- en offshore-windenergie tegen 2030 waarschijnlijk verdrievoudigen, en zal het vermogen aan windenergie op land in diezelfde periode met een factor 1,5 toenemen.

“Deze aanzienlijke toename van hernieuwbare energie kan de versnelde sluiting van stuurbaar thermisch vermogen van ongeveer 100 GW - waarvan het grootste deel in West-Europa - slechts gedeeltelijk compenseren”, klinkt het weliswaar. Ten opzichte van de vorige studie van Elia is er een bijkomend verlies van 26 GW aan stuurbaar vermogen of een bijkomend verlies van 35 procent, aldus nog FEBEG.