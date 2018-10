Elia stelt gerust: “Volgende week gaat het licht nergens uit” HA

23 oktober 2018

14u40

Bron: Belga 1 Consument Er zullen volgende week in principe geen stroomtekorten voorvallen in België. Dat blijkt uit een eerste inschatting van Elia. De hoogspanningsbeheerder zal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) wekelijks informeren over de situatie op de stroommarkt.

Ons land telt op dit moment maar één werkende kerncentrale: Doel 3. De overige zes Belgische kernreactoren liggen stil wegens onderhoud en problemen. Door de onbeschikbaarheid van de kerncentrales bestaat het risico dat het licht in ons land uitgaat dit najaar en deze winter.

De overheid en de energiesector proberen extra megawatts te verzamelen, onder meer met invoer, bijkomende capaciteit van gascentrales en het afschakelen van grote industriële verbruikers op piekmomenten. Volgende week moet alvast niet gevreesd worden voor bevoorradingstekorten, ook al wordt kouder weer voorspeld, zo blijkt uit de eerste vooruitzichten van Elia. Het helpt ook dat het volgende week vakantie is, want in vakantieperiodes ligt het stroomverbruik altijd lager. De netbeheerder benadrukt dat het om een eerste analyse gaat. Duidelijkheid volgt later deze week.



De hoogspanningsbeheerder zal minister Marghem wekelijks een update geven over de situatie op de stroommarkt. Elia doet dat altijd al, maar gezien de bijzondere situatie zal dat nu met verhoogde alertheid gebeuren. Zo zal bijvoorbeeld worden gekeken naar de beschikbaarheid van hernieuwbare energie, de situatie in het buitenland en importcapaciteit.

Vanaf midden november zal Tihange 1 weer stroom leveren. Die reactor heeft een capaciteit van 962 megawatt.