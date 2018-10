Elektrische motorfietsen binnenkort vrijgesteld van verkeersbelastingen TT

26 oktober 2018

15u15

Bron: Belga 0 Consument Wie een elektrische motorfiets koopt, hoeft daar vanaf volgend jaar geen Belasting op Inverkeerstelling meer op te betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. "Elektrische motorfietsen zijn een realistisch alternatief voor de wagen. Met de vrijstelling van de verkeersbelasting geven we dit groene transportmiddel een duwtje in de rug", zegt minister voor Financiën en Begroting Bart Tommelein (Open Vld).

Voor elektrische motorfietsen betaal je nu sowieso al geen jaarlijkse verkeersbelasting, want die wordt onder meer berekend op basis van de cilinderinhoud, iets wat een elektrische motor niet heeft. Maar wie met een elektrische motor rijdt, betaalt wel een Belasting op Inverkeerstelling (BIV), want die wordt berekend op basis van kilowatt.

Vanaf 2019 worden alle zero-emissie motorfietsen ook daarvan vrijgesteld, besliste de Vlaamse regering. Dat werd eerder ook al ingevoerd voor elektrische (bestel)wagens en waterstofwagens. "De vrijstelling voor elektrische motorfietsen is een volgende logische stap", zegt bevoegd minister Tommelein.

De vrijstelling komt bovenop de zero emissiepremie van 1.500 euro, die iedereen met een elektrische motor krijgt. Vorig jaar werden in heel Vlaanderen 121 elektrische motorfietsen ingeschreven. Volgens het kabinet-Tommelein groeit het aandeel met ongeveer 20 procent per jaar.