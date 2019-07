Elektrische fiets versus speed pedelec: wat is nu het verschil? Johan Van Geyte

16 juli 2019

11u00

Hebt u een elektrische fiets of wil u er een kopen? Is het een fiets die u ondersteuning biedt tot hoogstens 25 km/u? Of geeft hij u nog een extra duwtje in de rug zodat u nog hogere snelheden haalt? Moet u er dan mee op de baan rijden of mag u nog op het fietspad? En moet u een verzekering nemen?

Elektrische fietsen zijn al goed ingeburgerd. Van de 503.119 fietsen die vorig jaar via klassieke fietsenhandelaars werden verkocht, had al de helft een elektrische aandrijving. Vooral 30- tot 50-jarigen kochten ze, niet zelden voor hun woon-werkverkeer.

Bij de elektrische fietsen wordt een onderscheid gemaakt tussen fietsen die trapondersteuning bieden tot 25 km/u en fietsen die dat doen tot 45 km/u. In dat tweede geval spreken we van een speed pedelec.

Rijbewijs

Een fiets die trapondersteuning biedt tot 25 km/u wordt gelijkgesteld met een klassieke fiets. U hebt dus geen rijbewijs nodig, u moet geen kentekenplaat monteren, geen helm dragen en u bent ook niet verplicht om een aparte verzekering af te sluiten.

Voor de speed pedelec die ondersteuning biedt tot 45 km/u ligt dat anders. Hier moet u uw tweewieler inschrijven bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen, net zoals u dat voor een auto zou doen. U ontvangt dan een klein kenteken, dat u op uw vervoermiddel moet hangen. U moet verder ook in het bezit zijn van een rijbewijs (bijvoorbeeld voor een bromfiets of voor een auto – geen rijbewijs G voor een landbouwvoertuig), en dus minstens 16 jaar oud zijn. En het dragen van een helm is verplicht. Al die verplichtingen gelden omdat de speed pedelec gelijkgesteld wordt met een bromfiets. In de wetgeving werd er wel een speciale categorie voor ingevoerd, namelijk de bromfiets van categorie P.

Verzekeringsplicht

Voor een klassieke elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/u of een speed pedelec met trapondersteuning tot 45 km/u bent u dan weer niet verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te nemen. Die dekt de schade die u zou toebrengen aan een andere weggebruiker bij een ongeval in fout.

Let wel: als u met de fiets een ongeval veroorzaakt, kunt u nog altijd aansprakelijk worden gesteld. U doet er dan ook goed aan toch verzekerd te zijn. Dat kan via de meeste familiale polissen (burgerlijke aansprakelijkheid gezin).

Er is ook een uitzondering op deze regel. Sommige elektrische fietsen laten u ook toe om te rijden zonder zelf te trappen. In dit geval is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bromfietsen toch steeds vereist, ongeacht de snelheid die u ermee kunt halen.

Waar rijdt u?

Waar mag u rijden met een speed pedelec? Op wegen waar de snelheid voor alle verkeer begrensd is tot hoogstens 50 km/u, mag u met de fiets zowel op de weg als op het fietspad. Is de toegelaten snelheid hoger, dan moet u op het fietspad. Sinds 31 mei mogen speed pedelecs met twee naast elkaar rijden op de weg. Met onderborden bij een verkeersteken kunnen lokaal evenwel ook andere regels gelden.

Let wel: de gemengde voet- en fietspaden, die met een blauw rond bord met fietsers en voetgangers worden aangeduid, blijven dan weer verboden terrein voor gebruikers van een speed pedelec.

In eenrichtingsstraten mag u tegen de rijrichting in met een speed pedelec als een onderbord met de letter P dat expliciet toelaat, anders niet. Dat geldt ook voor klassieke fietsen, die al dan niet trapondersteuning hebben.

