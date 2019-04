Elektrische fiets snel terugverdienen? Zo doet u dat Johan Van Geyte

Een elektrische fiets is een stuk duurder dan een oldskool tweewieler, maar laat u dat vooral niet tegenhouden als u er een wil aanschaffen. Er zijn immers diverse manieren om dat financieel meer dan haalbaar te maken.

De kostprijs van een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/u varieert naargelang het gekozen model. De meeste aanbiedingen vindt u in de klasse tussen 700 euro en 2.500 euro. Voor een speed pedelec, die trapondersteuning biedt tot 45 km/u, rekent u beter op 3.000 euro tot 9.000 euro.

Goedkope lening

Veel geld, maar u hoeft het niet in één keer te betalen: diverse banken bieden speciale leningen voor de aankoop van een (elektrische) fiets, en dat tegen een erg lage rente.

Bij KBC betaalt u op een fietslening 0,80 procent aan intresten. Voor een krediet van 2.000 euro dat u in 2 jaar wil terugbetalen, moet u er 24 maanden lang telkens 84,02 euro aflossen. U betaalt m.a.w. 16,48 euro intresten. Bij Belfius kost de fietslening 0,99 procent, bij Argenta 1,49 procent.

Terugverdientijd

Als u het een beetje slim aanpakt, kan uw elektrische fiets eerder een investering dan een uitgave worden. Werkgevers mogen hun personeel namelijk een belastingvrije vergoeding geven van 0,24 euro per gefietste kilometer die ze tussen hun woon- en werkplaats afleggen.

Als u op 10 kilometer van uw werkplaats woont, en u beslist vanaf nu dagelijks naar uw werk te fietsen, dan ontvangt u jaarlijks 1.150 euro aan belastingvrije verplaatsingsvergoedingen (250 werkdagen x 10 km x 2 (heen en weer) x 0,24 euro. Kortom: een fiets van 2.400 euro wordt door uw werkgever in twee jaar terugbetaald.

Opgepast: uw werkgever is niet wettelijk verplicht om u een fietsvergoeding uit te betalen (tenzij dit al opgenomen is in de cao), maar u kan de vraag altijd op tafel leggen.

Leasing

Er zijn ook nog andere opties. Zo bieden steeds meer werkgevers fietsleasings aan: in ruil voor een vast bedrag, krijgt u dan een (elektrische) fiets ter beschikking. Vaak zit er een onderhoudspakket (bijvoorbeeld een technisch nazicht per jaar bij een erkende hersteller), een bijstandsverzekering (bijvoorbeeld voor hulp bij een lekke band of een platte batterij) en een diefstalverzekering in de prijs inbegrepen. En na twee of drie jaar krijgt u dan de keuze om de fiets te kopen. U kan ook als particulier een fiets leasen, maar weet wel dat bedrijven voor een leasing vaak veel betere tarieven krijgen, omdat ze kunnen genieten van de voordelen van een groepsaankoop.

