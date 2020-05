Elektrische fiets kopen? Dit moet u weten over (de prijs van) het verbruik Kurt Deman

08 mei 2020

10u02

Bron: mijnenergie.be 1 Energie Belgen kruipen momenteel massaal op de elektrische fiets. Volgens de laatste Nationale VerkeersONveiligheidsenquête reed 16 procent van de Belgen in 2020 op een elektrische fiets, tegenover nog maar 10 procent in 2018. Belgen kruipen momenteel massaal op de elektrische fiets. Volgens de laatste Nationale VerkeersONveiligheidsenquête reed 16 procent van de Belgen in 2020 op een elektrische fiets, tegenover nog maar 10 procent in 2018. Mijnenergie.be zocht uit wat het gemiddelde verbruik van een elektrische fiets is.

Om het risico op besmetting te verminderen, horen we nog steeds zoveel mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dat sluit meteen veel sportmogelijkheden uit. Gevolg: zelfs wie voordien zijn stalen ros amper besteeg, ontpopt zich vandaag tot een fervent fietser. Een elektrische fiets maakt trappen een beetje gemakkelijker. Maar hoe zit het met de prijs? Om te weten hoeveel u precies besteedt aan het verbruik, zijn de capaciteit van de accu en de energieprijs cruciaal.

Batterijcapaciteit berekenen

Fabrikanten van elektrische fietsen drukken de capaciteit van de accu uit in ampère-uur (Ah) of wattuur (Wh). Beide naast elkaar leggen is nogal appelen met citroenen vergelijken.

Gelukkig bestaat er een eenvoudig trucje om ampère-uur om te zetten in wattuur. Het volstaat om de eenheid ampère-uur te vermenigvuldigen met de spanning van de accu, uitgedrukt in volt. Een batterij met een spanning van 36 volt bij een capaciteit van 10 ampère-uur heeft dus een ladingcapaciteit van 360 wattuur. Of anders uitgedrukt: u kunt er een uur lang een vermogen van 360 watt mee leveren.

Wie met een vermogen van 180 watt fietst, is dan voor twee uur verzekerd van voldoende batterijcapaciteit. Zo kan u uw eigen verbruik goed in kaart brengen.

Volgens de Nederlandse fietsersbond legt u met een fiets met een 300 wattuur-accu en met flinke ondersteuning 35 tot 40 kilometer af. Wanneer u een beroep doet op een beperkte ondersteuning is ongeveer 90 kilometer realistisch. Hou daarbij wel rekening mee met factoren als het weer, de bandenspanning, de glooiingen van het parcours en het gewicht van uzelf en uw fietstas. Goed om te weten is dat Bosch op zijn website een e-bike actieradius-calculator heeft uitgewerkt, waarmee u die aspecten in rekening brengt.

Verbruik: 0,11 euro per herlaadbeurt

Om de kostprijs van een laadbeurt te kennen, vermenigvuldigt u de ladingcapaciteit in wattuur (Wh) met de kostprijs van elektriciteit per kilowattuur (kWh). De batterij van de Thompson Enigma, volgens mobiliteitsorganisatie VAB één van de beste elektrische fietsen van het jaar, heeft een ladingcapaciteit van 500 wattuur (Wh) of 0,5 kWh.

Via onze vergelijkingstool ontdekken we dat een gezin uit Antwerpen met een gemiddeld jaarlijks verbruik (3500 kWh) en een vast tarief het goedkoopste aanbod vindt bij leverancier Mega met een jaarprijs van 790,54 euro of 0,226 euro per kilowatuur.

Rekensom: 0,5 kWh x 0,2256 kWh = 0,11 euro per herlaadbeurt.

Tot een kwart goedkoper

De kosten voor het laden van een elektrische fietsaccu zijn dus zéér laag. Bij een van de duurdere energiecontracten op de markt, betaalt u 0,14 euro per herlaadbeurt of een kwart meer. Maar ook al gaat het bij de elektrische fiets om kleine bedragen, het blijft natuurlijk interessant om zeer regelmatig zelf de interessantste leverancier op te sporen om de kosten van uw verbruik nog meer te drukken.



