Elektrische auto's die te lang bij laadpaal staan, worden niet beboet TT

08 februari 2019

08u44

Bron: Belga 0 Consument Laadpaalklevers, bestuurders van elektrische wagens die bij een laadpaal parkeren maar hun wagen niet of veel te lang laten opladen, worden niet beboet. De Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) wil dat dat verandert, zo meldt Radio 2.

Als een gewone wagen op een speciale parkeerplaats voor elektrische wagens staat, kan een agent of parkeerwachter een boete geven. Maar de wet zegt niet dat de elektrische wagen op de parkeerplaats daadwerkelijk moet opladen. De VVSG pleit voor een aanpassing van de wet, zodat opladen verplicht wordt.

Sommige gemeenten passen er nu al een mouw aan via hun politiereglement. Ze leggen een GAS-boete van 58 euro op. Onder meer in Knokke-Heist, Damme en Oostende kunnen automobilisten een boete krijgen als ze hun elektrische auto niet in het stopcontact steken op een laadplaats. Hoe lang die auto mag opladen, hangt af van zone tot zone.