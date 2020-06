Elektriciteitsverbruik gezinnen licht gestegen tijdens coronacrisis, factuur daalt Kurt Deman

04 juni 2020

10u30

Het totale elektriciteitsverbruik in ons land liep tijdens de lockdown sterk terug. De reden: minder energieverbruik bij bedrijven en handelszaken. Het verbruik van de gemiddelde consument nam dan weer heel lichtjes toe, met drie procent. Dat blijkt uit data van energieleverancier Engie. Daartegenover staan de gedaalde marktprijzen, waardoor u vandaag vermoedelijk minder betaalt aan uw elektriciteitsfactuur dan voor de coronacrisis. Mijnenergie.be bekijkt hoe u nog meer kan besparen.

Thuisverbruik +3%

Eind maart deelde Elia op haar website mee dat het stroomverbruik tijdens de eerste quarantaineweken met 18% was gedaald, met pieken tot -25%. De hoogspanningsnetbeheerder wees toen al op een mogelijk toenemend thuisverbruik door het massale telewerken. Tijdens de lockdown light bleven we massaal in ons kot. Bij gezinnen met kinderen en telewerkende ouders leidde dat haast onvermijdelijk tot een hoger energieverbruik. Engie berekende begin mei de stijging van het elektriciteitsverbruik van de Belgische gezinnen sinds het begin van de quarantaine. Het bedrijf baseerde zich daarvoor op de evolutie van het verbruik van zijn slimme thermostaat boxx. De data wijzen op een gemiddelde stijging van drie procent.

Toch betaalt u minder

De kans is reëel dat u dat hogere verbruik niet aan uw elektriciteitsfactuur voelt, aangezien u voor een stroomcontract gemiddeld ongeveer dertien procent minder betaalt dan een jaar geleden. Bij een variabel tarief gaat het zelfs om achttien procent, volgens recente cijfers van de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, red). Wie zich actief op de energiemarkt begeeft, knabbelt daar tot nog twintig procent van af. Een recente analyse via vergelijkingssite Mijnenergie.be leert ons dat het verschil tussen de duurste en goedkoopste elektriciteitsfactuur bij een gemiddeld verbruik meer dan tweehonderd euro bedraagt.

Gebruik zon en warmte in uw voordeel

Sowieso kan u zelf veel doen om uw verbruik in te perken. Optimaal gebruikmaken van de weersomstandigheden is al een begin. Wie op frissere lentedagen het zonlicht binnenlaat en het op warme dagen goed weert, reduceert de energiebehoefte. Ook gadgets op zonne-energie zijn interessant. Uw verwarming zet u wat minder of helemaal uit, kleding en textiel droogt u nu best aan de wasdraad. Daarnaast loont het de moeite om te investeren in hernieuwbare energieoplossingen: warmtepompen, energieboilers en zonnepanelen.



