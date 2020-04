Elektriciteitsprijs op nul en zelfs even negatief… maar dat merkt u zelf maar in beperkte mate Kurt Deman

10 april 2020

08u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Een fikse portie zonneschijn, een stevige bries en een laag stroomverbruik door de coronacrisis … Het is een combinatie die het voorbije weekend de marktprijzen voor energie liet kelderen. Het betekent dat grote bedrijven, die rechtstreeks op de elektriciteitsbeurs aankopen, mogelijk zelfs geld krégen voor de stroom die ze verbruiken. Als consument kunt u helaas (nog) niet rechtstreeks profiteren van de lage stroomprijzen. Een fikse portie zonneschijn, een stevige bries en een laag stroomverbruik door de coronacrisis … Het is een combinatie die het voorbije weekend de marktprijzen voor energie liet kelderen. Het betekent dat grote bedrijven, die rechtstreeks op de elektriciteitsbeurs aankopen, mogelijk zelfs geld krégen voor de stroom die ze verbruiken. Als consument kunt u helaas (nog) niet rechtstreeks profiteren van de lage stroomprijzen. Mijnenergie.be ziet onrechtstreeks wél enkele mogelijkheden.

Lager verbruik door coronamaatregelen

Het fenomeen van negatieve stroomprijzen is niet nieuw. Wanneer de zon volop schijnt en de windturbines op volle toeren draaien, neemt de productie altijd fors toe. Op een doorsnee zondag tijdens de lente en zomer ligt de energievraag daarbij automatisch al een stuk lager dan anders. Dit jaar versterken de ‘blijf in uw kot’-maatregelen dat effect.

Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, gaf eerder al aan dat de energieconsumptie in de loop van de maand maart gemiddeld met 16 procent afnam, met zelfs uitschieters tot min 25 procent. Aangezien het niet mogelijk is om kerncentrales in een handomdraai helemaal uit te schakelen, overschreed het aanbod aan energie zondag ruimschoots de actuele vraag.

Gunstig voor grote afnemers

Het effect van dat overaanbod komt tot uiting op de elektriciteitsbeurs Belpex. Dat is één van de kanalen waar energieleveranciers hun elektriciteit aankopen. Op zondag bleef de groothandelsprijs er tussen 12 en 17 uur negatief, met een uitschieter van -35,31 euro per megawattuur om 14 uur.

Volgens Young Energy Reviewers Association, kortweg YERA, een denktank opgericht door masterstudenten burgerlijk ingenieur in de energie, riskeren producenten boetes wanneer ze stroom op het net injecteren die ze niet kunnen verkopen (*). Ze zijn er dus ook bij gebaat hun overtollige energieproductie te vermarkten. Dat lukt bij bedrijven met een zeer grote energiebehoefte, zoals chemie-installaties en fabrieken. Die spelers kopen hun stroom rechtstreeks aan op de energiemarkt en krijgen daar bij negatieve stroomprijzen dus geld voor toegeschoven.

En de consument?

Voor de consument blijft het effect eerder beperkt. De negatieve prijzen zijn slechts een momentopname en wegen dus amper door in de algemene prijszetting van de leveranciers. In de toekomst zal de digitale meter het misschien wél mogelijk maken om in te spelen op realtime prijsschommelingen, waardoor ook gezinnen rechtstreeks profiteren bij negatieve stroomprijzen. De energieprijs vormt bovendien slechts een beperkt onderdeel van de energiefactuur. Door de heffingen, btw en netvergoedingen lijkt u niet meteen geld te verdienen aan uw opgewekte stroom.

Honderden euro’s besparingspotentieel

U kunt door de coronacrisis en de historisch lage marktprijzen wel uitzonderlijk veel besparen door nu van energieleverancier te wisselen. De meeste contracten zijn vandaag een pak goedkoper dan de verbintenis die u enkele maanden of een jaar geleden aanging. Een vergelijkingssite als Mijnenergie.be bundelt die gedaalde stroomprijzen van de leveranciers in één handig overzicht. Verschillende aanbieders kennen er bovendien uitzonderlijke kortingen toe.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Mijnenergie.be:

7 tips om uw woning veel energiezuiniger te maken

Kwijtschelding energiefactuur door Vlaamse regering gebaseerd op gemiddeld verbruik

Betaalt u te veel voor uw energie? Zo komt u het snel te weten

Bron: Mijnenergie.be en Yera.be: Stroom wordt even gratis voor grote bedrijven dankzij … de wind.