Elektriciteit maandagavond opnieuw peperduur kv

21 september 2020

18u48

Bron: Belga 0 Consument Een beperkt aanbod aan elektriciteit in Frankrijk in combinatie met weinig wind en veel vraag leidt vanavond opnieuw tot piekende stroomprijzen op de groothandelsmarkt.

Tussen 19 uur 20 uur kost elektriciteit op de groothandelsmarkt tot 200 euro/MWh. Het gaat om stroom die zondag werd aangekocht om vandaag te leveren. Het is van november 2018 geleden dat voor elektriciteit in deze uren zoveel moest worden betaald. Normaal kost elektriciteit op de groothandelsmarkt over de hele dag gemiddeld zowat 30 euro/MWh.

Dat nu in september zo'n prijzen worden betaald, heeft vooral te maken met de krapte op de Franse stroommarkt. Frankrijk mist heel wat nucleaire productie. Verscheidene kerncentrales liggen stil voor onderhoud. Bovendien is er weinig wind, waardoor de windmolens veel minder stroom produceren. En vanaf 18 uur daalt de capaciteit van zonnepanelen drastisch. Bovendien is er veel vraag naar elektriciteit, zeker in piekmomenten tussen bijvoorbeeld 19 en 20 uur.



De stroomprijzen in de verscheidene landen in de eurozone zijn gekoppeld. Dat zorgt ervoor dat ook in België de prijzen stijgen. Het gaat voor alle duidelijkheid om de prijzen op de groothandelsmarkt. Maar op termijn kan dat effect ook doorsijpelen naar de particuliere markt.

Handelaars verwachten dat de avondpieken eerder duur zullen blijven tot eind september, aldus Matthias Detremmerie, stroomhandelaar voor leverancier Elindus.