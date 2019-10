Elektriciteit en aardgas bij dezelfde leverancier: een verstandige keuze? Kurt Deman

15 oktober 2019

10u30

Bron: mijnenergie.be 1 Energie Iedereen kan naar wens zijn elektriciteit en aardgas bij verschillende leveranciers kopen. En toch blijkt uit de Marktmonitor van energieregulator Vreg dat 9 op de 10 respondenten voor dezelfde aanbieder kiezen. Reden? Het gemak. De vraag is of dat vanuit budgettair oogpunt wel zo’n verstandige beslissing is.

Energieregulator Vreg biedt door telefonische enquêtes bij duizend Vlaamse huishoudens inzicht in de energiemarkt voor gezinnen. Hun Marktmonitor maakt duidelijk dat een groot deel van de consumenten vorig jaar nog altijd in zee ging met een gemeenschappelijke leverancier voor elektriciteit en aardgas. Dat terwijl 80% er zich van bewust is dat ze voor twee verschillende aanbieders kunnen kiezen. Mensen wijzen hun voorkeur vooral toe aan het gemak (77%) en het feit dat ze liefst maar één factuur ontvangen voor elektriciteit en aardgas (57%).

Tip: Energieleveranciers vergelijken? Bekijk hier de beste prijzen op de markt.

Onze steekproef

62% zei wel dat het prijsaspect ook een rol speelt, en dus gingen we zelf even op onderzoek.

Voor een fictief Antwerps gezin met een gemiddeld elektriciteitsverbruik (3.166 kWh), een enkelvoudig tarief en zonder zonnepanelen, levert Eneco momenteel de goedkoopste vaste jaarprijs voor elektriciteit. De klant betaalt jaarlijks 763,88 euro. Als datzelfde doorsnee gezin met aardgas kookt, water opwarmt en de woning verwarmt (gemiddeld 23.260 kWh) komt Eneco ook als goedkoopste uit de bus met 945,78 euro. Lampiris en Essent vervolledigen in beide gevallen de top drie.

Voor variabele tarieven liggen de kaarten anders. Daar biedt Mega momenteel de goedkoopste aardgasprijs, gevolgd door Eneco en Octa+. Voor elektriciteit voeren respectievelijk Essent, Mega en Luminus het lijstje aan. Toch wel opvallend: de variabele aardgasprijs valt bij Essent meer dan 130 euro duurder uit dan bij Mega.

Lees ook: Waarom u nu beter van energieleverancier verandert

Meer dan 130 euro besparen

Doet u er goed aan van elektriciteit en aardgas bij dezelfde energieleverancier af te nemen? Dat kan, al zijn er geen garanties. Had ons fictief gezin in het geval van een variabele tariefformule de aanbieders van elektriciteit en aardgas afzonderlijk gekozen, dat bespaarde het jaarlijks meer dan 130 euro.

Interessant om te weten is dat veel consumenten (29%, volgens de Marktmonitor) blijkbaar veronderstellen dat hun leveranciers voor elektriciteit en aardgas toegewezen zijn. En dat terwijl de markt al vijftien jaar vrijgemaakt is, en u zelf met de onderneming van uw voorkeur een contract aangaat.

Als u van aanbieder wil veranderen, dan hoeft u alleen een nieuw contract af te sluiten met uw nieuwe energieleverancier. Die beëindigt uw oude energiecontract en regelt alles met uw vorige leverancier en met de netbeheerder. Via een online vergelijkingssites stapt u bovendien eenvoudig over. Een overstapperiode van één maand volstaat.

Tip: Bekijk hier wat voor u het voordeligst is en hoe u maximaal bespaart.

Lees ook:

Nieuwe spelers energiemarkt toch niet (altijd) de goedkoopste

Aardgasprijzen historisch laag: zo profiteert u er maximaal van

Daarom betaalt u jaarlijks bijna 250 euro extra op uw energiefactuur

5 klassieke denkfouten over veranderen van energieleverancier

Bron: mijnenergie.be.