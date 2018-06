Electroketens zwaaien met valse promoacties in aanloop naar WK: "Wie foefelt riskeert forse geldboetes" SVM

09 juni 2018

14u44

Bron: Tweakers/VRT NWS 0 Consument Kris Peeters (CD&V) wil niet weten van valse promoacties in de aanloop naar het WK voetbal. Uit onderzoek van technologiewebsite Tweakers is immers gebleken dat sommige multimediaketens een loopje zouden nemen met de waarheid. De minister van Consumentenzaken heeft nu aan de Economische Inspectie gevraagd om de kwestie onder de loep te nemen. De bedrijven riskeren forse geldboetes als zou blijken dat ze in de fout gegaan zijn.

Tweakers lichtte enkele aanbiedingen van de bekendere ketens (o.a. Mediamarkt, Selexion, Krëfel) door in de aanloop naar het WK. Dat deed ze door haar eigen Pricewatch te koppelen aan tv’s in aanbieding bij de ketens, en door de prijshistoriek van de tv’s in kwestie te bekijken.

Uit dat onderzoek blijkt dat de term ‘aanbieding’ niet altijd heel letterlijk te nemen valt. "Mediamarkt kunnen we niet op fouten betrappen, maar bij enkele andere ketens zijn de aanbiedingen toch wel dubieus te noemen", zegt Steven Hermans van Tweakers. "Er zijn inderdaad een aantal mooie afprijzingen, maar ook een paar die je gerust vals mag noemen. Er worden dan prijzen geafficheerd die ze ook al in maart of april hanteerden, toen er helemaal geen acties liepen."

Zo biedt Selexion in haar folder een Samsung-toestel aan dat afgeprijsd is van 2.499 euro naar 1.699 euro. Of zo lijkt het toch, want in de praktijk is de tv in kwestie al wekenlang verkrijgbaar voor die 'kortingprijs’' En als je dan gaat vergelijken, blijkt dat je hem 300 euro goedkoper kan vinden bij een van de concurrenten.

'Superpromo' bij Krëfel

Bij Krëfel staan verschillende 'superpromo’s' in de folder, onder meer voor een Philips-tv voor 549 euro. Al is het onduidelijk waarom dat een superpromo zou zijn, want ook daar heeft het toestel al weken dezelfde prijs. En ook deze tv is tot 70 euro goedkoper bij een concurrent.

“Als consument doe je er dus goed aan om je voor de aanschaf van een nieuw toestel online even te te oriënteren en prijzen te vergelijken, alvorens domweg op een aanbod in te gaan,” aldus Hermans.

"Ongepast"

"Ik hoop dat uit het onderzoek zal blijken dat de kortingen wel degelijk reëel zijn, want de consumenten op een verkeerd been zetten naar aanleiding van het WK is ongepast en onaanvaardbaar", reageert Peeters bij VRT NWS.

De minister wil een kordate aanpak van de Economische Inspectie. "Als blijkt dat het inderdaad om valse promoties gaat, dan zal die reclame moeten stoppen en komt er een forse geldboete."

