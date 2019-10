Effecten verhuizen? Banken rekenen stevig door Johan Van Geyte

16 oktober 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Niet tevreden over uw bank? Dan verandert u toch gewoon van instelling? Keuze genoeg. Dat gaat helaas niet op als u ook een effectenrekening hebt: veel banken (MeDirect en BNP Paribas Fortis op kop) rekenen zéér hoge kosten om uw effecten naar een andere instelling over te schrijven.

Even duiden waar het over gaat: als u obligaties, aandelen of andere effecten koopt, dan bent u sinds een aantal jaren verplicht om die op een effectenrekening te plaatsen. Een zogenaamde aflevering aan toonder is niet meer toegelaten.

Er zijn zeker voordelen aan uw effecten op een effectenrekening plaatsen; ze kunnen niet gestolen worden, noch in vlammen opgaan. Uw bank zorgt ook voor een goede opvolging ervan, door automatisch de dividenden te knippen en u te verwittigen als er meldenswaardige verrichtingen zijn. Natuurlijk moet ze die dienstverlening niet gratis aanbieden, maar krijgt ze daarvoor een vergoeding. Hoeveel die vergoeding precies bedraagt? Dat bepaalt uw bank zelf.

Tip: Kijk hier wat een effectenrekening bij de diverse banken kost

Kosten voor overschrijvingen

De kous van de kosten is daarmee niet af, want uw bank mag ook nog eens kosten aanrekenen als ze uw effecten moet overschrijven naar een andere financiële instelling. En ook hier zijn ze vrij om die kosten zelf te bepalen of om ze te veranderen. In het laatste geval zijn ze wel verplicht om hun klanten minstens 2 maanden op voorhand in te lichten, zodat ze desgewenst kunnen overstappen. Doen ze dat niet, dan worden de nieuwe tarieven stilzwijgend aanvaard.

Banken blijken gretig gebruik te maken van die vrijheid. Zo vragen MeDirect en BNP Paribas Fortis 150 euro per lijn. Stel dat u aandelen van 6 bedrijven en 4 verschillende beleggingsfondsen op uw effectenrekening hebt staan, dan loopt de kostprijs om naar een andere bank over te stappen al op tot 1.500 euro.

Andere banken zijn wat minder fel, al is dat ook relatief: Belfius rekent 75 euro per lijn. ING 60,50 euro. KBC, Beobank en Deutsche Bank 60 euro.

In de praktijk houdt dit veel beleggers natuurlijk tegen om hun effecten over te schrijven naar een andere bank. Experts vinden dit zelfs een regelrechte gijzelneming.

Om effecten te ontvangen rekenen de meeste banken wel geen kosten aan, met uitzondering van Keytrade. Die bank vraagt 18,15 euro per inkomende effectensoort. Goed om te weten is ook dat sommige banken (een deel van) uw transferkosten terugbetalen als u naar hen overstapt.

Tip: Vergelijk hier zelf effectenrekeningen.

Protest bij beleggers

Soms verandert u met uw effectenrekening ook ongewild van bank. Dat was bijvoorbeeld het geval toen Record Bank werd opgeslorpt door haar moederbedrijf ING. Wie een effectenrekening had bij Record, kreeg er toen plots een bij ING.

ING deed daarbij wel een inspanning. Voor de effecten die al op de rekening stonden, bleef het systeem van Record Bank nog een jaar van toepassing. De nieuwe bijschrijvingen werden wel gedaan volgens de ING-regels.

Bij de ombudsdienst van de banksector resulteerde dit in de klacht van een belegger. Hij ging er niet mee akkoord dat hij voortaan een bewaarloon verschuldigd zou zijn. Hij vond dat ING de voorwaarden van Record Bank moest blijven naleven. Indien ING dit weigerde, eiste hij dat ING geen transferkosten bij een eventuele overdracht van de effecten naar een andere bank zou aanrekenen.

De ombudsdienst van de financiële sector oordeelde dat, als de overheveling van een effectenrekening gepaard gaat met eenzijdig bepaalde tariefwijzigingen, de klanten van de overgenomen bank het recht moeten hebben om hun rekening kosteloos op te zeggen voor de nieuwe tarieven van kracht worden. Hij baseerde zich hiervoor op het Wetboek van Economisch Recht. Toch besloot de nieuwe bank deze visie naast zich neer te leggen.

Lees ook:

Kunt u als zestiger nog aan pensioensparen doen?

Zo investeert u via de beurs in vastgoed

Wat weet de fiscus over uw rekeningen?

Bron: spaargids.be.