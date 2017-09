Eerste 'Weekend van de Klant' van start jv

13u09

Bron: Belga 0 Foto Lukas Dit weekend worden klanten in de bloemtjes gezet. Consument Ondernemersorganisatie Unizo en handel- en dienstenfederatie Comeos hebben de eerste editie van hun gezamenlijke 'Weekend van de Klant' afgetrapt, de opvolger van zowel de 'Dag van de Klant' (Unizo) als 'Sunday Shopday' (Comeos). Het klantenfeest duurt twee dagen en gaat net als de voorgangers gepaard met activiteiten in duizenden winkels en op straten en pleinen over het hele land, en met kleine attenties van handelaars voor hun klanten.

Unizo en Comeos willen van de gelegenheid gebruikmaken om samen een lans te breken voor het behoud en de ondersteuning van fysieke winkels in steden en gemeenten, al zeggen ze er meteen bij dat ze evoluties als digitalisering en e-commerce ook omarmen.



"Handelszaken, groot en klein, zorgen voor levende en aantrekkelijke steden en gemeenten", zegt afscheidnemend Unizo-topman Karel Van Eetvelt. "Ze werpen een dam op tegen leegstand en verloedering, het zijn ontmoetingsplaatsen die bijdragen tot de sociale cohesie en bovendien zorgen ze voor welvaart en tewerkstelling." Recent onderzoek van Unizo, Comeos en KBC wees overigens uit dat 87 procent van de consumenten zowel online als fysiek winkelt.



Naar aanleiding van het 'Weekend van de Klant' zal Worldline, het bedrijf dat in opdracht van banken het geautomatiseerde betalingsverkeer regelt, dit weekend geen transactiekosten aanrekenen voor Bancontact-betalingen tot en met 5 euro. Ook elektronisch betalen met maaltijd- en ecocheques wordt aangemoedigd: kaartuitgevers Edenred, Monizze en Sodexo organiseren een actie waarmee klanten die hun elektronische maaltijd- of ecocheques bovenhalen, kans maken op één van zes elektrische fietsen.



Gaststad van het eerste 'Weekend van de Klant' is Lier, waar verschillende BV's klanten zullen verwelkomen in deelnemende winkels.



Op www.weekendvandeklant.be staat een overzicht van alle activiteiten en de deelnemende handelaars per gemeente.