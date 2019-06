Eerste vaatje haring vandaag onder de hamer jv

11 juni 2019

06u26

Bron: anp 0 Consument Liefhebbers van haring kunnen de komende tijd hun hart weer ophalen. Straks is-ie er namelijk weer, Hollandse Nieuwe. Met de veiling van het eerste vaatje, vanmiddag op de Scheveningse visafslag, gaat het haringseizoen officieel van start. Vanaf morgen is de haring overal te koop.

Het Nederlands Visbureau organiseert de traditionele veiling van het eerste vaatje haring. Dit jaar gaat de opbrengst naar de Stichting ‘Mag Ik Dan Bij Jou’, die wil bijdragen aan de veiligheid en geborgenheid van kinderen met kanker tijdens hun behandeling in het ziekenhuis door een financieel vangnet te bieden er zo voor te zorgen dat ouders er zo goed mogelijk voor hun zieke kind kunnen zijn.

Vorig jaar bracht het eerste vaatje Hollandse Nieuwe 78.000 euro op. Het jaar daarvoor, in 2017, werd met het eerste vaatje iets minder opgehaald: 65.000 euro. In 2016 was het bedrag flink hoger: 90.000 euro.