Eerste soldenweekend goed voor omzetstijging van 4 procent SVM

06 januari 2019

18u02

Het eerste weekend van de wintersolden was voor de handelaars goed voor een omzetstijging van 4 procent. Dat zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) op basis van een rondvraag bij 288 kleding- en schoenenwinkels.

Volgens het NSZ spreken de modehandelaars over het algemeen van goede eerste koopjesdagen. Hun omzet ligt 4 procent hoger dan tijdens het eerste weekend van de wintersolden in 2018.

"Een opsteker, zeker na een enorm tegenvallend najaar", zegt NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws. Door het uitzonderlijk warme herfstweer viel dat najaar namelijk voor een groot deel in het water voor de modedetailhandel. "Slechts één op de vijf kleding- en schoenenwinkels zag hun omzet toenemen, 47 procent had te kampen met een gemiddelde omzetdaling van 15 procent.

“We blijven voorzichtig”

Hoewel het eerste weekend een succes was, houdt het NSZ een slag om de arm. "We blijven voorzichtig. Een eerste soldenweekend in de kerstvakantie staat sowieso garant voor het nodige succes. Vraag is nu of het blijft duren. Daarvoor zou een aantal aanhoudende dagen met écht koud weer nodig zijn", klinkt het.

Volgens het NSZ zijn de verwachtingen van de handelaars alvast zeer hoog. "Bijna de helft (46 procent) van de kleding- en schoenenwinkels denkt het beter te doen dan tijdens de wintersolden van 2018. Die eindigden toen met een gemiddelde omzetstijging van 3 procent. 28 procent van de ondervraagde modedetailhandelaars gaat uit van slechtere solden, 26 procent verwacht zich aan een status-quo.”