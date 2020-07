Eerste hulp bij meer grip op uw financiën: zo begint u eraan Kurt Deman

20 juli 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen De zomervakantie vormt de ideale gelegenheid om eens orde te scheppen in uw financiën. Dat is misschien een klus die niet direct een hoerastemming oproept, maar op lange termijn spaart u vaak tijd én geld uit. De zomervakantie vormt de ideale gelegenheid om eens orde te scheppen in uw financiën. Dat is misschien een klus die niet direct een hoerastemming oproept, maar op lange termijn spaart u vaak tijd én geld uit. Spaargids.be bundelt enkele tips in een handige checklist.

1. Creëer het nodige overzicht

Ons spaargeld bevindt zich heel vaak op verschillende spaar- en zichtrekeningen bij een brede waaier van banken. Zorg ervoor dat u een totaalbeeld krijgt, dat u toelaat om uw totale vermogen beter in te schatten. De meeste grootbanken geven de mogelijkheid om de zicht- en spaarrekeningen van andere banken ook via hun online app te checken, al kan u net zo goed een nostalgisch huishoudboekje nemen om alles in te noteren.

Tip: Vergelijk hier alle spaarrekeningen.

2. Bundel uw spaarproducten

Meerdere rekeningen? Vraag u even af of u ze wel nog allemaal nodig hebt. Die verdwaalde spaarrekening waar amper iets opstaat en amper iets bijkomt? Misschien zegt u die beter op. De enige goede reden om meerdere spaarrekeningen te hebben, is om alles boven de 100.000 euro te spreiden, met het oog op de depositobeschermingsregeling.

3. Check uw rendement

U weet dat spaarboekjes weinig opbrengen, maar hoe meer geld u hebt, hoe meer ook kleine verschillen in rentes het verschil maken. De meeste grootbanken beperken zich tot het wettelijk vastgelegde minimumrendement van 0,11% (0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie). Toch bieden enkele banken nog betere voorwaarden. U kan het hier zelf nagaan.

4. Betaal uw schulden af

Beschikt u over een stevige spaarbuffer, overweeg dan eens een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uw woonkrediet. De kredietgever mag daar wel een wettelijk begrensde wederbeleggingsvergoeding voor vragen. U moet er ook rekening mee houden dat u niet langer aanspraak maakt op de fiscale voordelen voor de nog resterende kredietjaren.

5. Ga opnieuw onderhandelen over uw woonkrediet

De gemiddelde rente voor een woonkrediet met een looptijd van twintig jaar bedroeg volgens de rentebarometer van Immotheker op 2 juli 1,35%. Kopers deelden via Spaargids.be zelfs al offertes die ruim onder de grens van 1% duiken. Wie enkele jaren geleden een woonlening afsloot, moest toen waarschijnlijk vrede nemen met een significant hogere rentevoet.

Hoog tijd dus om te evalueren of u voordeel haalt uit een herziening. U kunt een herfinanciering afsluiten bij uw eigen bank. In dat geval betaalt u als wederbeleggingsvergoeding drie maanden intrest op het bedrag van uw oude lening. Sluit u een herfinanciering af bij een andere bank, dan betaalt u daarnaast ook nog notariskosten, kosten voor de inschrijving van de hypotheek in het voordeel van de nieuwe bank en kosten voor de schrapping van de hypothecaire waarborg in het voordeel van de oude bank. De handige ‘simulator herfinanciering’ van Spaargids.be maakt de totaalbalans op voor uw concrete situatie, waardoor u in enkele muisklikken verneemt of een herfinanciering aangewezen is.

6. Vergeet uw verzekeringen niet

Een klassieker: veel mensen beschikken over twee verzekeringen voor één en hetzelfde risico, zonder dat zelf goed te beseffen. Een typevoorbeeld is de combinatie van een autoverzekering en een rechtsbijstandsverzekering. Laatstgenoemde polis biedt onder meer soelaas in geval van juridische geschillen als gevolg van een ongeval. Ze vormt mogelijk een uitbreiding op uw BA-autoverzekering, waardoor u ze niet afzonderlijk hoeft af te sluiten. Toets dus zeker af of u niet dubbel verzekerd bent en bijgevolg ook dubbel betaalt. Is uw auto al enkele jaren oud? Dan evalueert u ook best of een omniumverzekering nog nuttig is.



